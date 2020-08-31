Gürcistan’da süper model Kendall Jenner’ın ‘ikizi’ bulundu

Daily Mail’in aktardığına göre, Tiflis’te yaşayan Teona Chachua, süper model Jenner ile benzerliğini, 2018 yılında sosyal medyada güzellikle ilgili videolar paylaşmaya başladıktan sonra fark ettiğini söyledi.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
🦊Foxy Eyes and Red Lips 👄 . . . Disclaimer: This content is exclusively managed by Mercury Press. To license or use in a commercial player please contact news@mercurypress.co.uk or call +44 (0)151 709 6707 . . . . #foxyeyes #eyelinerwings #redlips #legendary #avonlegendary #avonproducts #hoodedeyes #contour #avonmark #avoncosmetics #sultrymakeup #isolationmakeup #avonredlipstickgirls
Chachua, “Video ve fotoğraf paylaşmaya başladıktan sonra insanlar Jenner’a benzediğime dair yorumlar atmaya başladı. Onun kadar güzel birine benzetiliyor olmak hoş” dedi.
Chachua, bu nedenle zaman zaman insanların kendisini sokakta durdurduğunu da ifade etti.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
🖤 E-Girl Makeup for all my 60K FOLLOWERS 🖤 Love you Guys 🥺 . . . . . @eauthermaleavenegeorgia Thermal Water @touchinsolus Glassy Skin Balm @avon.georgia.official Glow On Illuminator @beccacosmetics Full Coverage Foundation @nyxcosmetics_georgia Born to Glow! @acebeaute Eyeshadow Palette @ciatelondon Setting Powder @avon.georgia.official Luxe Concealer @bourjoisparis Eyeliner @catkingeorgia Highlighter @avon.georgia.official Matte Legend @ciatelondon Marble Blush . . . . . . . #egirlmakeup #egirlmakeuptutorial #egirl #harleyquinn #imabitchimaboss #dojacat #makeuptutorial #makeuplooks #60k #60kfollowers #loveyouguys❤️
Chachua, “Beni Jenner’ın kendisi sanan hayranlarından çok fazla yorum alıyorum. Bu biraz tuhaf çünkü nihayetinde günün sonunda ben sadece normal bir kızım” dedi.
Chachua, Jenner’ın yanı sıra model Emily Ratajkowski ve Sandra Bullock’a da benzetildiğini ifade etti.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
👇მხოლოდ ჩემი გამომწერებისთვის👇 🛍20% ფასდაკლება NYX-ის სრულ ასორტიმენტზე მხოლოდ ფიზიკურ მაღაზიაში @nyxcosmetics_georgia ✨ ⏱28 - 30 აგვისტომდე 💻პრომოკოდი: TEONA 🚛მიტანის სერვისი მოქმედებს მთელი საქართველოს მასშტაბით . . . . . . . #makeuptutorial #nyxmakeuotutorial #nyxcosmeticsgeorgia #nyxgeorgia #highglassnyx #nyxhighglasscollection #purpleeyeshadow #ნიქსი #ნიქსისმაკიაჟი #shorthairstyle #shorthairdontcare #bob #shortbob
Satış temsilcisi olarak çalışan Teona, sosyal medyada güzellik blogger’ı olarak başarıya ulaştıktan sonra kendi hayran kitlesine de sahip olmaktan gurur duyduğunu belirtti.
Chachua, Jenner’a benzerliğinin özgüven bakımından olumlu etki yarattığını, ancak şahsen ona benzediğini düşünmediğini ifade ederek, “Ben tam olarak Kendall’a benzediğimi düşünmüyorum. Ben ondan çok daha kısayım, o çok uzun” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)