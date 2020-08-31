Gürcistan’da süper model Kendall Jenner’ın ‘ikizi’ bulundu

Daily Mail’in aktardığına göre, Tiflis’te yaşayan Teona Chachua, süper model Jenner ile benzerliğini, 2018 yılında sosyal medyada güzellikle ilgili videolar paylaşmaya başladıktan sonra fark ettiğini söyledi.

Chachua, “Video ve fotoğraf paylaşmaya başladıktan sonra insanlar Jenner’a benzediğime dair yorumlar atmaya başladı. Onun kadar güzel birine benzetiliyor olmak hoş” dedi.

Chachua, bu nedenle zaman zaman insanların kendisini sokakta durdurduğunu da ifade etti.

Chachua, “Beni Jenner’ın kendisi sanan hayranlarından çok fazla yorum alıyorum. Bu biraz tuhaf çünkü nihayetinde günün sonunda ben sadece normal bir kızım” dedi.

Chachua, Jenner’ın yanı sıra model Emily Ratajkowski ve Sandra Bullock’a da benzetildiğini ifade etti.

Satış temsilcisi olarak çalışan Teona, sosyal medyada güzellik blogger’ı olarak başarıya ulaştıktan sonra kendi hayran kitlesine de sahip olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Chachua, Jenner’a benzerliğinin özgüven bakımından olumlu etki yarattığını, ancak şahsen ona benzediğini düşünmediğini ifade ederek, “Ben tam olarak Kendall’a benzediğimi düşünmüyorum. Ben ondan çok daha kısayım, o çok uzun” dedi.