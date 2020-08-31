Adana'da ölü bulunan adamın cesedi sökülen pencereden vinçle çıkarıldı

Adana Kozan'da Aslanpaşa Mahallesi İlikçikuyu Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 52 yaşındaki Ebubekir Tatar'ın evinden kötü kokular geldiğini fark eden çevredeki esnaf, durumu 112'ye bildirdi.
Eve gelen ekipler Tatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 3 gün önce öldüğü tahmin edilen Tatar'ın cansız bedeninin aşırı şişmesi nedeniyle itfaiye ekipleri vinç çağırdı.
Koronavirüs şüphesi bulunan Tatar'ın cenazesi, evin penceresinin sökülmesinin ardından özel vinçle 7 saat sonra çıkarıldı. Tatar’ın cenazesi defnedilirken, apartman ve ev dezenfekte edildi.
Evinde ölü bulunan adamın cesedi sökülen pencereden vinçle çıkarıldı https://t.co/C0OzaNtHGv pic.twitter.com/eVzNKV1rIF— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 31, 2020
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