Tayland Kralı, hapse attırdığı 'resmi metresini' affetti ve haremine çağırdı

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, bu kez de sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı ‘resmi metresini’ affetti ve Almanya'daki haremine çağırdı.

Salgın günlerinde kendini haremiyle birlikte Almanya’daki lüks bir otelde tecrit etmeyi uygun gören Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, tartışma yarata özel hayatına dair aldığı yeni kararla bir kez daha gündeme geldi.

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'e göre, 67 yaşındaki Kral, sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı ‘resmi metresi’ Sineenat Wongvajirapakdi'yi affetti. Bunun üzerine Bankgkok’da tutulduğu yüksek güvenlikli cezaevinden çıkarılan Sineenat, özel bir jetle önce Münih’e ardından da otelin bulunduğu Alp Dağları’na geldi.

Bild, Kralın metresiyle birlikte uçaktan inerken görüldüğü bir fotoğrafı da paylaştı. Ancak saraydan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

King Vajiralongkorn and Sineenat "Koi" Wongvajirapakdi, together again, Saturday 29 August 2020. Photograph courtesy of BILD. pic.twitter.com/69TqFvXIbD — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) August 30, 2020

Üç kez evlenen ve dördüncü evliliğini süren Maha Vajiralongkorn, son eşi Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya'yı kraliçe ilan ettikten sadece iki ay sonra, eski yakın koruması olan General Sineenat'ın da 'resmi metresi' olduğunu açıklamıştı.

Ancak üç ay sonra Kral, sevgilisini kendisine sadakatsizlikle suçlayarak askeri görevlerinden azletmiş ve hapse attırmıştı.

Kral, mart ayında Alp Dağları'ndaki Garmisch-Partenkirchen beldesinde bulunan Grand Hotel Sonnenbichl'in tamamını kapatarak, 20 kadından oluşan bir harem ve hizmetçileriyle karantinaya girmişti.