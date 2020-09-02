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    Pekin Üniversitesi'ne geri dönen Çinli öğrenciler

    Çin'de kız öğrencilere 'açık giyinmeyin' uyarısı yapan üniversiteye tepkiler sel oldu

    © REUTERS / THOMAS PETER
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    Guanghsi Üniversitesi'nin kılavuzunda kadınların cinsel arzu uyandırmamak için dekolte giyinmemeleri gerektiği, aksi takdirde cinsel saldırıya uğramaktan kendilerinin sorumlu olacağına dair ifadelere yer vermesi, sosyal medyada öfke dalgası yarattı. 

    Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yönettiği Çin'de bir üniversitenin kadınlara 'dekolte giyinmemelerini, aksi takdirde cinsel saldırıya uğramaktan kendilerinin sorumlu olacağını' söylemesi, büyük tepki çekti.

    Kız öğrencilere 50 maddeli güvenlik kılavuzu

    Çin'de koronavirüs pandemisi sonrası yeni eğitim döneminin normal şekilde başlaması için hazırlıklar yapılırken, güneydeki Guanghsi Üniversitesi birinci sınıf kız öğrenciler için 50 maddeli bir güvenlik kılavuzu bastırdı. Kılavuzda kız öğrencilere 'cinsel arzu uyandırmamak için dekolte giyinmemeleri' gibi talimatlara yer verilmesi, sosyal medyada öfke dalgası yarattı. 

    "Baştan çıkartmayı önlemek için aşırı açık, dekolte, belinizi açıkta bırakan veya sırtınızı gösteren giysiler ve etek giymeyin", "Hareket etmeyi kısıtlayan topuklu ayakkabılar giyilmesi belli zamanlarda uygun değildir" gibi ifadelerin yer aldığı kılavuzda, aksi takdirde 'kadınların başlarına gelebilecek cinsel taciz ve saldırılardan kendilerinin sorumlu olacağı' ima ediliyor. Kadınlara 'tek başlarına dışarı çıkmamaları, alt geçitlerden hızlı geçmeleri, yabancılar tarafından takip edilmemeye dikkat etmeleri' de telkin ediliyor.

    Kütüphanede straplez yasağı

    Kılavuza yönelik tepkiler üzerine Guanghsi Üniversitesi'yle ilgili araştırma yapan Reuters, "Spagetti straplez üst giymenin kütüphanede yasaklandığını teyit ettik" dedi. 

    '210 milyondan fazla kez görüntülendi, binlerce yorum aldı'

    Çin'in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'da bugün itibarıyla 'Guanghsi Üniversitesi kız öğrencilerinin güvenlik kılavuzu' etiketi 210 milyondan fazla kez görüntülendi ve binlerce yorum aldı:

    'Erkek zihniyetini değiştirin'

    "Neden bir kadının 'giyinme özgürlüğü' 'baştan çıkarma' sayılıyor? Çünkü temelde bazı erkeklerin kalpleri kirli." 

    "Umarım gelecekte şöyle diyecekler: Bazı erkekler lütfen düşüncelerini değiştirsin."

    "Kadınlar tecavüze uğramadı, ama Guanghsi Üniversitesi '...spu damgası yapıştırmanın' hazırlığını yaptı."

    "Güvenlik kılavuzu kızları koruma görünümü altında aslında kadınların giyinme şekilleri yüzünden taciz edildiklerine dair cinsiyetçi kalıpları daha da beterleştiriyor."

    "Yanlış yöne sapılıyor. Okulun erkek öğrencilerine ne giyerse giysin, yalnız olursa da olsun kadınlara saygı göstermeyi öğretmesi gerekmez mi? Bunun yerine mağdurlardan kendilerine çeki düzen vermeleri isteniyor."

    Özrü kabahatinden...

    Bir haber sitesine adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir üniversite yetkilisi ise 'kız öğrencilerin okula girmeden evvel ne isterlerse giyebileceklerini, ama kampüste belli bir uygarlık düzeyinin tutturulması gerektiğini' savundu. 

    Geçen yıl da Jilin'de bir üniversite kız öğrencilerin kaşkorse ve mini etek giymelerini yasaklayarak infial yaratmıştı.

    Medeni kanun geldi, cinsel taciz tanımlandı

    Mayıs ayında ilk kez medeni kanun çıkaran Çin'de tüm dünyayı etkisi altına alan #MeToo hareketinin rüzgarını arkasına alan kadın hareketinin bazı talepleri yasaya yansıtıldı, böylece ilk kez yasalara göre cinsel tacizin ne olduğu tanımlandı, tacizin önlenmesi ve üzerine gidilmesinden okullar dahil kurum ve kuruluşlar sorumlu tutuldu. Ancak Çin'deki kadın hakları savunucuları, cinsel saldırıların genelde cezasız bırakıldığından yakınıyor. 

    Etiketler:
    Cinsel saldırı, Cinsel taciz, dekolte, Giyim, Öğrenci, kız, Kadınlar, Kadın, Üniversite, Çin
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