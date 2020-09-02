Steroidler, yoğun bakımdaki ağır Kovid-19 hastalarında ölüm oranını azaltıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Bristol Üniversitesi Ulusal Sağlık Çalışmaları Enstitüsü'nün ortak araştırmasına göre, ucuz ve kolay erişilebilen steroid ilaçlarıyla tedavi, ağır Kovid-19 hastalarında ölüm riskini yüzde 20 azaltıyor. Bunun yeni tip koronavirüs tedavisinde önemli bir ilerleme olduğu ifade edildi.

Journal of American Medical Association'da yayımlanan DSÖ ile Bristol Üniversitesi Ulusal Sağlık Çalışmaları Enstitüsü'nün ortak araştırmasına dair makalede, 12 ülkedeki Kovid-19 hastalarında 3 farklı steroid kullanımına ilişkin 7 çalışma analiz edildi.

Düzenli olarak deksametazon, hidrokortizon ve metilprednizolon gibi steroidler kullanan 678 ve normal bakım gören 1025 hasta, 28 gün boyunca takip edildi.

Bu takipte steroid ilaçlarının Kovid-19'a bağlı ölüm riskini yaklaşık yüzde 20 oranında azalttığı sonucuna ulaşıldı.

Stereoidler aşırı tepkiyi baskılıyor

Deksametazon, hidrokortizon ve metilprednizolon gibi steroidler genelde doktorlar tarafından iltihap, ağrı ve şişmeleri azaltmada kullanılıyor.

Kovid-19 hastalarının çoğunun da virüs yüzünden değil, bedenin enfeksiyona aşırı tepki vermesinden öldüğü, stereoidlerin bu tepkileri baskıladığı belirtildi.

Araştırmayı yürütenler, en ağır Kovid-19 hastalarının kortikosteroidler kullanılmadığında yüzde 60'ının, kortikosteroidler kullanıldığında yüzde 68'nin hayatta kaldığı çıkarımında bulundu.

⚠️Good news! Data from 7 clinical trials with >1,700 seriously ill #COVID19 patients confirm that #corticosteroids reduce mortality by ~1/3.



Corticosteroids reduce inflammation & likely will be 1st-line treatment for critically ill #coronavirus patients.https://t.co/LGzZtOhVZI — Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) September 2, 2020

DSÖ kuvvetle tavsiye ediyor

DSÖ'nün klinik bakım uzmanı Janet Diaz, sosyal medyada verdiği brifingde, kurumun tavsiyelerini güncellediğini ve ağır ve kritik Kovid-19 hastalarında steroid kullanımını kuvvetle tavsiye ettiğini duyurdu.

1000 hasta başına 87 daha az ölüm

Diaz, "Kortikosteroidler verildiğinde 1000 hasta başına 87 daha az ölüm olduğuna dair kanıtlar bulunuyor. Bu, hayat kurtarmaktır" dedi.

Bristol Üniversitesi Tıbbi İstatistik ve Epidemiyoloji Bölümü'nden Prof. Jonathan Sterne, brifingde, "Steroid ucuz ve kolay bulunabilen bir ilaç. Kovid-19'dan en çok etkilenenler arasında ölümleri azaltmada etkili oldu" açıklamasını yaptı.

Sterne, "Araştırma sonuçları tutarlıydı, yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak fayda sağladı" bilgisini paylaştı.