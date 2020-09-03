Kanadalı halk sağlığı yetkilisinden 'yeni partnerlerinizle seks yaparken maske takın ve öpüşmeyi atlayın' önerisi

Kanada Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Dr. Theresa Tam, yeni partnerleriyle ilk kez cinsel ilişkiye girecek olanlara maske takma ve öpüşmekten kaçınma önerisinde bulundu.

Kanada Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Dr. Theresa Tam, Kanadalıların cinsel ilişki esnasında yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) bulaştırma riskini nasıl en aza indirebileceklerini ele aldığı açıklamasında bir dizi tavsiyede bulundu.

Reuters'ın haberine göre Dr. Tam, açıklamasında "Fiziksel yakınlığı içeren diğer eylemler gibi, enfekte olma ve virüsü yayma riskini en aza indirmek için yapabileceğiniz bazı şeyler var" ifadelerini kullandı.

Dr. Tam'in tavsiye listesinde cinsel ilişki öncesinde ve sonrasında belirtileri izleme ve yüz temasından kaçınma gibi maddeler yer aldı.

Yetkili, yeni partnerleriyle cinsel birliktelik yaşayacak olanlara ilişki esnasında maske takmayı ve riski en aza indirmek için 'öpüşmeyi es geçmeyi' önerdi.