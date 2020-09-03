Sağlık turizmi temsilcileri mutlu: 'Sınır kapıları açıldı, Türkiye'ye güzelleşmeye koştular'

Saç ekimi ve estetik konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, normalleşme süreciyle birlikte haziran, temmuz ve ağustos aylarında yeniden hareketlenmeye başladı. Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, DEİK Sağlık Komisyonu üyesi Dr. Servet Terziler, söz konusu üç ayda saç ekimi ve estetikte hedeflenen ciro miktarının yüzde 60’ının yakalandığına dikkat çekti.

Terziler, “Sınır kapılarının açılmasıyla birlikte Türkiye’ye güzelleşmek için koştular. Özellikle pandemi nedeniyle evlerinden kapalı kalan Avrupalı turist yoğun ilgi göstermeye başladı. Henüz istenilen seviye yakalanmasa da gelen turist sayısına bakınca 2021 için umutlanmaya başladık" diye konuştu.

'Yapılan operasyonları da kimse görmemiş oldu'

Bu dönemde Belçika, Fransa, Almanya, İsveç, Norveç, Danimarka ve Ukrayna’da çok sayıda sağlık turisti ağırladıklarına vurgu yapan Terziler, “Döviz kurlarının da turist sayısının artmasında büyük etkisi oldu. Bazı ülkeler hâlâ Türkiye ya da başka ülkelere gidilirse, ülkeye geri dönünce 15 gün karantina uygulaması yapacağını söylüyor. Buna rağmen saç ekimi ve estetik için yine de geliyorlar. Gelen turist, ‘Nasıl olsa yaptıracağım operasyonun ardından evden çıkamayacağım’ diyerek ülkesine dönünce 15 gün karantinada kalmayı dert etmiyor” dedi.

Yerli hastalardan da ciddi talep alındığına vurgu yapan Servet Terziler, “Estetik ve saç ekimi gibi operasyonlara Türkler de ciddi ilgi göstermeye başladı. Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan birçok kişi evde kalmayı kendileri için avantaja çevirerek saç ekimi ve estetik operasyonlarını yaptırdı. Evde kaldığı için yapılan operasyon sonrasında dışarı çıkmadan iyileşme süreçlerini evlerinde geçirdi. Böylece yapılan operasyonları da kimse görmemiş oldu. Bu süreçte haftada 150-200 arasında Türk hastanın tedavisi gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

'Taksim'de sağlık turisti görmeye başladık'

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak ise, “Pandemi sürecinde 3 aylık tamamen kapalı bir süreç yaşadık. Temmuz-ağustos aylarında kapıların karşılıklı açıldığı ülkelerden hasta yoğunluğu olmaya başladı. Eğer ikinci dalga yaşanmazsa sektör geçen yılın yarısını yakalar. 2021’e umutla girmek adına kapılar turizm için kapansa bile sağlık turizmi için kapanmamalı. Saç ekimi ve estetik en hızlı toparlanan alan oldu. Çok ciddi talep gelmeye başladı. Taksim bölgesinde sağlık turistini görmeye başladık” dedi.