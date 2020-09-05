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    Samsun’da kahvehanede oyun yasağına çözüm olacak proje

    © İHA / FURKAN ABREK ÜNAL - ÜNSAL KARKA
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202009051042784322-samsunda-kahvehanede-oyun-yasagina-cozum-olacak-proje/

    Samsun’da kahvehanelerde oyun yasağını bitirerek hijyenik bir şekilde oyunların oynanmasını sağlayamayı amaçlayan bir proje geliştirildi.

    Adana'da okey, tavla, iskambil oynanmaması kaydıyla açılan kahvehaneye gelen vatandaşlar, cep telefonlarındaki uygulamayla mobil okey oynadı.
    © DHA /
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    Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim görevlisi Mustafa Türkmen ve kahvehane sahibi Yavuz Selim Çakırtaş tarafından geliştirilen prototip düzenlenen etkinlikle basına tanıtıldı.

    Etkinlikte temsili bir şekilde bir oyunun nasıl olacağı gösterildi. Virüs geçirmez bir oyun sistemi anlatılarak yetkililerden bu uygulamayı değerlendirmesi istendi. Anlatılan sistem de şöyle: Kahvehanelerde masa örtüleri tek kullanımlık olacak. Okey taşları her oyundan sonra dezenfekte edilecek. Oyunlar tek kullanımlık eldivenle oynanacak. Sık sık da dezenfektan ikramı yapılacak. Hazırlanan prototipin masalarda kullanılması ile de virüsün geçme şansı sıfıra indirilecek.

    'İnsanların oynayarak stres atma olayını gerçekleştirmesini amaçlıyoruz'

    Çakırtaş, “Kahvehaneler açıldı yalnız oyunlar yasak. Biz de bugüne kadar hiçbir şekilde oyun oynatmadık ama oyunların yasak olması da tabii ki bizlerin belini büküyor. Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz diye düşünerek üniversiteden bir hocamızın da yardımıyla böyle bir proje geliştirdik. Bulduğumuz sistemde kesinlikle birbirine nefes geçme olayı yok. Okey oyunları ve iskambil oyunlarında oyuncularımız eldiven takacak. Eldivenler tek kullanımlık olacak ve daha sonra çöpe atılacak. Bu sistemde virüsün bulaşma şansı ortadan kalkıyor. Günlük ortalama 8-10 oyun oynatsak bile bunun bizim için yeterli olacağını düşünüyoruz” dedi.

    Öğretim görevlisi Türkmen ise, “Pandemiden dolayı kapalı mekanlarda yemenin, içmenin, oyun oynamanın yasak olduğu bir dönemde ne yapabiliriz diye düşünürken inceledik. Bankalarda araya paravanlar konuldu, restoranlarda araya paravanlar konuldu. İnsanlar rahatlıkla maskelerini takmadan, yemeklerini yiyip işlemlerini yapabiliyorlar. Biz de bu olayı kahvehanede nasıl yapabiliriz diye bir proje geliştirelim dedik. Ahşaptan bir şase içerisine, bir buçuk milim kalınlığında asetat kullanılarak hem nefesin hem olabilecek mikrobun geçmesini engelleyecek kalın bir malzemeyle bu şekilde bir düzenek kurduk. Banka ve restoranlar ne kadar emniyetliyse bu da o kadar emniyetli. Böyle bir sistem dahilinde kahvehanelerde de artık insanların yavaş yavaş oyun oynayarak stres atma olayını gerçekleştirmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

    Etiketler:
    okey, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kahvehane, Samsun
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