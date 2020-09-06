KPSS'deki soru sonrası sosyal medyanın gündemi Osman Hamdi Bey

KPSS Lisans Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu tamamlandı. Sorular arasında Osman Hamdi Bey ile ilgili olanı, sosyal medyada en merak edilen konu oldu.

Bugün yapılan KPSS'nin Lisans Genel Kültür ve Yetenek oturumunda sorulan sorular arasında Osman Hamdi Bey'in rekor fiyata satılan 'Kuran Okuyan Kız' tablosu vardı. Sınavın ardından sosyal medyada en çok merak edilen konulardan biri de Osman Hamdi Bey ve sorulan tablosu oldu.

Hey gidi Osman Hamdi Bey bir asır öncesinden yaktın bizi #kpss2020 pic.twitter.com/gVKNsH5Zva — Yavuz Bezgin (@BezginYavuz) September 6, 2020

Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu Eylül 2019'da Londra'da Bonhams Müzayede Evi'nde 6.3 milyon sterline alıcı buldu. Türkiye'nin en pahalı tablosu unvanını alan eserin alıcısının Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğu ve eserin ilk kez British Museum'da sergileneceği açıklandı.

#kpss2020 Osman Hamdi bey biz seni ne güzel kaplumbağa terbiyecisiyle tanıyorduk niye başka eser çıkartıyorsun pic.twitter.com/oCvUc0X54o — Eren saydut (@erensydt) September 6, 2020

Ressamlığın yanı sıra ilk Türk arkeoloğu kabul edilen ve maliyeci, ziraatçı ve diplomat da olan Osman Hamdi Bey'in 'İstanbul Hanımefendisi' isimli eseri de Viyana'da 1.5 milyon euro'ya, 'Yeşil Cami'de Kuran Dersi' tablosu ise aynı gün Londra'da 4 milyon 640 bin sterline alıcı bulmuştu.

Osman Hamdi Bey'in 1880'de yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu 2019'da Londra'da 6.3 milyon sterline, İstanbul Hanımefendisi isimli eseri Viyana'da 1,5 milyon euro'ya, Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosu ise Londra'da 4 milyon 640 bin sterline satılmıştır.#kpss2020 #kuranokuyankız pic.twitter.com/9yShWRB0x9 — Giz Edebiyat ve Sanat Dergisi (@giz_edebiyat) September 6, 2020

​