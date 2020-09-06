Ekstrem sporlarda yeni bir dünya rekoru: 200 kilo ağırlığındaki buz küplerinin altında 2.5 saat geçirdi

Avusturyalı Josef Köberl, bedenin tamamının buz küpleriyle temas süresiyle ilgili kendisine ait dünya rekorunu kırdı.

Avusturyalı ekstrem sporcu Josef Köberl, camdan bir kabine girip omuzlarına gelene kadar buz küpleriyle doldurarak yeni bir rekora imza attı.

Melk'teki kent meydanında düzenlenen performansta Köberl, geçen yıl imza attığı 2 saat 8 dakika 47 saniyelik 'en uzun süre tam vücut buz teması' rekorunu yaklaşık yarım saat geliştirdi.

Kendisine ait dünya rekorunu kırmak için üzerinde sadece mayoyla toplam ağırlığı 200 kiloyu geçen buz küplerinin içine gömülen Köberl, bu şekilde 2 saat 30 dakika 57 saniye kalmayı başardı.

Bu süreden sonra yardım alarak kabinden çıkan ekstrem sporcu, güneşi sırtında hissetmenin 'gerçekten harika' bir his olduğunu söyleyerek ekledi:

"Çoraplarımı kendim giyeceğim. İlk ısıtmanız gereken ayaklarınızdır."

Dondurucu soğuğun yaydığı acı dalgasına dayanmak için olumlu duygulara odaklanmaya çalıştığını belirten ekstrem sporcu, "Acı dalgasını bastırmak için olumlu duyguları görselleştirip içine çekiliyorum. Ancak böyle dayanabiliyorum" dedi.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER Kırdığı buza dayanma rekorunun keyfini dondurma yiyerek çıkaran Josef Köberl, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Gelecek yıl bir kez daha kendi rekorunu kırma girişiminde bulunacak olan Köberl, bu kez mekan olarak ABD'nin Los Angeles kentini seçti.