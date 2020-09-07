28 yıllık koleksiyon: Babasının doğum günü hediyesi olarak verdiği viskileri, ev almak için satışa çıkardı

İngiltere’de genç bir adam, her yıl babasının doğum günü hediyesi olarak verdiği ve 28 şişeye ulaşan viski koleksiyonunu, ev almak için satışa çıkardı.

İngiltere’nin Somerset kentindeki Taunton kasabasında yaşayan ve bir İskoç olan Pete Robson, 1992 yılında doğan oğlu Matthew’a her doğum gününde 18 yıllık bir şişe Macallan malt viski hediye etti.

İlk doğum gününde aldığı 1974 yapımı ilk şişeyi ‘bebeğin başını ıslatmak için’ kullandıklarını söyleyen Pete Robson, “Her yıl bir şişe alırsam, 18’inci yaş gününe geldiğinde 18’er yıllık 18 şişe viskiye sahip olmasının ilginç olacağını düşündüm. Bizden aldığı tek hediye bu değildi. Sadece eşsiz bir hediye olması gerekiyordu ama devam ettirmemiz de biraz şanstı” dedi.

Öte yandan Pete, oğluna tek bir kural koydu: 18 yaşına gelene kadar şişeleri açmasını yasakladı.

Son Sells 28 Years Birthday Whisky to Buy Home_Ada Nkong https://t.co/ygjb3GaYsO — NewsAnnexOnline (@AnnexNews) September 6, 2020

Bugün 28 yaşında olan Matthew Robson da bu eşsiz koleksiyonu ev almak için satışa çıkardı.

Matthew Robson, “İçki içmek için çok genç olduğumdan bunun biraz tuhaf bir hediye olduğunu düşünüyordum. Fakat şişeleri asla ama asla açmamam konusunda çok sıkı kurallar vardı, ama buna uymayı başardım ve hiç birine el bile sürülmedi” diye konuştu.

Viskileri 40 bin sterline (yaklaşık 395 bin TL) satmayı uman Robson bu parayı, konut kredisi için peşinat olarak kullanacak.

Matthew’ın koleksiyonu, viski uzmanı Mark Littler tarafından satılacak. Viskileri ‘mükemmel set’ diye tanımlayan Littler, şimdiden New York ve Asya’dan pek çok talep olduğunu belirtti.

Selling 28 years of birthday whisky to buy first home 🥃🏠https://t.co/wZi69Rf3YU — BBC News (UK) (@BBCNews) September 6, 2020

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