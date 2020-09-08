'Evden çalışmanın hiçbir faydası yok' diyen Netflix CEO'su: Kişi kişiye beyin fırtınasına ihtiyacımız var

Çoğunluk evden çalışmayı koronavirüs pandemisinin az sayıdaki faydalı yanlarından biri olarak görürken, dünyanın en popüler video akış servis şirketinin patronu bunun bir olumsuzluk olduğunu söyledi. Netflix CEO'su Reed Hastings, aşı onaylandıktan 12 saat sonra çalışanların işyerine geri dönmesini istediğini belirtti.

The Wall Street Journal gazetesine mülakat veren Netflix CEO'su Reed Hastings, evden çalışmanın herhangi bir yararını görüp görmediği sorusuna "Herhangi bir olumlu yanını göremiyorum" yanıtını verdi.

'Herkes fedakarlık yapıyor'

Dünya çapında 193 milyon ücretli abonesi bulunan ve uluslararası çapta yapımcılık-yayımcılık yapan ABD merkezli şirketin patronu "Kişi kişiye biraraya gelememek, özellikle de uluslararası çapta, başlı başına bir olumsuzluk" dedi. Ancak "İnsanların yaptıkları fedakarlıklardan süper etkileniyorum" diye ekledi.

Netflix Chairman Reed Hastings is not a fan of remote work. While other companies may pivot to have more employees work from home post-Covid, he is eager to have staff back in the office once a coronavirus vaccine is available https://t.co/M5sK2gdZeT via @WSJ — Joe Flint (@JBFlint) September 7, 2020

Teknoloji devlerinin tercihi evden çalışmak

Mart ayında bir çalışanının Kovid-19 pozitif çıkması nedeniyle Hollywood ofisini kapatan Netflix, o zamandan beri virüsün yayılmasını engellemek için çalışanlarına evden mesai yaptıran Facebook ve Twitter gibi teknoloji devlerine katıldı.

Hastings ise çalışanların işyerinde toplu halde biraraya gelmemesinin 'fikir alışverişi ve tartışmasında bulunmayı' zorlaştırdığına dikkat çekti.

'Aşı çıkar çıkmaz işyerine dönülür'

Koronavirüse karşı aşı kullanımına geçildiğinde Netflix'in evden tam mesaiyi devam ettirmeyeceğini öngören CEO, bundan sonra pek çok şirketin çalışanlarına dört gün işyerinde, bir gün evde mesai yaptırmasının beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Hastings, aşı bulunmasından sonra çalışanların düzenli işyerine gitmeye ne zaman geri dönmesini istediği sorusunu, "Aşının onaylanmasından 12 saat sonra" diye yanıtladı.