Apple'ın yeni modellerini tanıtacağı lansman tarihi belli oldu

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 12 serisi telefonlarının lansman tarihi, 15 Eylül olarak belirlendi.

Apple, büyük sonbahar tanıtımının 15 Eylül Salı günü yapılacağını açıkladı. Etkinlikte tanıtılacak ürünlerin listesi açıklanmasa da, kaynaklar tanıtımda 7 yeni iPhone 12’nin de tanıtılacağı bildiriyor.

Tanıtımda, akıllı telefonların yanı sıra, yeni akıllı saat Apple Watch Series 6, yenilenmiş iPad tableti ve diğer ürünlerin de görücüye çıkması bekleniyor.

Ayrıca iOS 14’ün son sürümü de çıkacak ve akıllı telefonlar, işletim sistemi güncellemelerini almaya başlayacak.