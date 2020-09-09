Kim Kardashian duyurdu: 'Keeping Up with the Kardashians' programı 14 yılın ardından sona eriyor

Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian, Jenner ve Kardashian ailelerinin günlük yaşantısını konu edinen 'Keeping Up with the Kardashians' programının 14 yılın ardından sona erdiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kim Kardashian, ailesi ve kendisinin günlük hayatını konu edinen 'Keeping Up with the Kardashians' programının 20. sezon ile birlikte sona ereceğini ilan etti.

'Zor bir karar' aldıklarını belirten Kardashian, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"14 yılın, 20 sezonun, yüzlerce bölüm ve sayısız yan şovun ardından, bizi bunca yıldır iyi günde kötü günde, mutlulukta, kederde, birçok ilişki ve çocuklu dönemlerde izlemiş olan sizlere büyük minnettarlık duyuyoruz. Bu yolda tanıştığımız sayısız kişiyi ve harika anıları sonsuza dek saklayacağız."

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