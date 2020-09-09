Kayıt
15:00 09 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kayseri'de Yamula Barajı kıyısında devam eden kazılarda Bovid türü olarak bilinen boynuzlu hayvanların yanı sıra antilop, zürafa, fil ve gergedan ile Carnivor faunasından etçil beslenen yırtıcı türlerin fosillerine ulaşıldı.

    Kayseri'deki kazılarda antilop, zürafa, fil ve gergedan fosilleri bulundu

    © AA / Kayseri Büyükşehir Belediyesi
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/09/1042810716_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_08667bc1401921ef38d5ca568460846d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202009091042810960-kayserideki-kazilarda-zurafa-antilop-ve-fil-fosilleri-bulundu/

    Kayseri'de Yamula Barajı kıyısında devam eden kazılarda "Bovid" türü olarak bilinen boynuzlu hayvanların yanı sıra antilop, zürafa, fil ve gergedan ile ‘Carnivor’ faunasından etçil beslenen yırtıcı türlerin fosillerine ulaşıldı.

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yamula Barajı kıyısındaki kazı alanını inceledi.

    Burada değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, kazılarda gün yüzüne çıkarılan fosilleri "hazine" olarak nitelendirdi.

    ‘Hayvan türlerinin zenginliğini görüyoruz’

    Daha önce de 7.5 milyon yıl öncesine ait fosillere ulaşıldığını, bu kez farklı bir faunadan fosil bulunmasının önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Geç miyosen döneme ait 7.5 ya da 8 milyon yıl öncesine ait fosillerle ilgili bilim insanları kapsamlı bir çalışma yürütecek. Fedakarca yapılan bir çalışmanın sonucunda geçen sene daha çok mamutları ve fillerin atasını görüyorduk. Bu sene biraz daha hayvan türlerinin zenginliğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

    ‘Doğanın tarihi yeniden değerlendirilecek’

    Kazılarda çıkacak çeşitliliğin artacağını düşündüklerini vurgulayan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

    "Bu zenginliğe sahip çıkacağız. Buradaki topografik yapı, geçmişten beri ormanlarla ilgili büyük hayvanların yaşadığını bize gösteriyor. Kısacası doğanın tarihi yeniden değerlendirilecek, yeniden yazılacak. Kayseri ve uluslararası boyut açısından önem arz ediyor. Bu konuda yaptığımız çalışmaları bir müze anlayışı içerisinde değerlendirmek için o projeyi hayata geçirme yönünde bir irade gösteriyoruz. İnşallah müzemiz zenginleşecek. Yaptığımıza değdi diyeceğimiz bir konuma geldi."

    Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu da "Müthiş örneklerle karşılaştık" ifadesini kullanarak, kazılarda gelinen noktanın önemine işaret etti.

    ‘Bu kadar fazla hayvan çeşitliliğinin olması bizi çok şaşırttı’

    Bulundukları lokasyonun kazı çalışmaları için çok önemli olduğuna değinen Başoğlu, şu bilgileri aktardı:

    "Bildiğiniz gibi genelde karşı tarafta çalışıyorduk. Yüzey araştırması sonucu burayı buldu ekibimiz ve müthiş örneklerle karşılaştık. En önemlisi bu kadar fazla hayvan çeşitliliğinin olması bizi çok şaşırttı. Şu anda sadece üstteyiz ve alta inmedik, genişletmedik. 3 farklı Bovid türünden yani boynuzlugillerden, ceylan, gazel türünden söz edebiliriz. 3 toynaklı atımız var, fil var, zürafa var, gergedan var. Bu kadar çeşidin bir arada yaşaması ve bu kadar güzel şekilde bulunması bizi sevindirdi, heyecanlandırdı. Çalışmalarımız devam edecek."

    İlgili konular:

    99 milyon yıllık kehribar içinde 'en küçük dinozor fosili' keşfedildi
    Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu
    Güney Amerika'da araba büyüklüğünde kaplumbağa fosili bulundu
    Etiketler:
    Carnivor, Gergedan, Fosil, zürafa, Antilop, Kayseri, Memduh Büyükkılıç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    BAE, 1979’da Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.
    İsrailli bir model ilk defa BAE'de ülkesinin bayrağıyla çekim yaptı
    Karikatür
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron 3 hafta sonra yeniden Lübnan’ı ziyaret etti
    İnfografik
    2020 yılının ilk yarısında Türkiye-Rusya ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet