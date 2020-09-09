Dünya'nın sonuna ulaşmak isterken kaybolan 'düz dünyacı çift' karantinaya alındı

Dünya'nın sonuna ulaşmak maksadıyla yola çıkan ve kaybolan ‘düz dünya’ taraftarı çift, salgın kurallarını ihlal ettikleri için karantinaya alındı. Çiftin ayrıca, savundukları teorinin aksine pusula kullandığı da belirtildi.

İtalya’da Dünya’nın düz olduğuna inanan orta yaşlarında bir çift, karantinaya rağmen teorilerini kanıtlamaya kalkıştı.

‘Dünya’nın sonuna ulaşmak’ isteyen çift, bu amaçla, Sicilya ve Kuzey Afrika arasında yer alan Lampedusa adasına doğru yelken açtı.

Tam da karantina tedbirlerinin devreye girdiği sırada Venedik'teki evlerinden ayrılan çift, önce Sicilya'nın kuzeyindeki sahil kasabası Termini Imerese’ye gitti. Burada arabalarını satarak bir tekne satın alan çift, Lampedusa yolculuklarına başladı.

Ancak kaybolan çift, Lampedusa yerine Sicilya’nın kuzeybatı kıyısındaki Ustica adasında oldukça yorgun ve bitik bir halde karaya çıktı.

'Pusula kullanmaları komik, bu reddetmeleri gereken bir ilke'

Çifte yardımcı olan Sağlık Bakanlığı Denizcilik Sağlık Dairesi doktoru, durumun ironik bir yanını daha ortaya koydu.

Çiftin yönlerini bulmak için pusula kullandığını belirten Zichichi, “Bu oldukça komik. Çünkü pusula, karasal manyetik alanlar ilkesine dayanarak çalışan bir cihaz, ki bu da ‘düz dünyacılar’ın reddetmesi gereken bir ilke” dedi.

Pek çok kez firar etmeye çalıştılar

Çift karantinaya alınırken, yetkililerden kaçtığı ve denize dönmeye çalıştığı da belirtildi. Yakalanan çift, bir kez daha firar girişiminde bulundu ancak yine başarısız oldu.

Çiftin, Dünya’nın orada sona erdiğine inandıkları için Lampedusa’ya gitmek istediği aktarıldı. Ancak Düz Dünya Topluluğu, Dünya’nın dört bir yanının, okyanusları geride tutan buz duvarlarla çevrili olduğunu iddia ediyor.