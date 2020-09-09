Hindistan'da 'Ben senin ninen gibiyim' diye yakaran 86 yaşındaki kadına tecavüz

Hindistan'dan hemen her gün haber olarak gelen şoke edici tecavüz vakalarına bir yenisi eklendi. Başkent Yeni Delhi'de evinin önünde bekleyen 86 yaşındaki bir kadın, 30'lu yaşlardaki bir erkek tarafından kaçırıldı. Saldırgan, "Ben senin ninen gibiyim" diyen kadına döve döve tecavüz etti.

Yeni Delhi Kadın Komisyonu Başkanı Swati Maliwal, başkentin varoşlarında yaşanan olayı BBC'ye şöyle anlattı:

"Evinin önünde sütçünün gelmesini bekleyen yaşlı kadın, kendisine yaklaşarak sütçünün gelmeyeceğini söyleyen erkeğin bisikletle mandıraya götürme teklifini kabul etti. Erkeğin yakındaki bir tarlaya götürerek tecavüz ettiği yaşlı kadın, durmadan ağladı ve kendisini bırakması için yalvardı, 'Ben senin ninen gibiyim' dedi. Ama yakarışlarına kulaklarına tıkayan erkek, direnmeye ve kendisini korumaya çalışan yaşlı kadına acımasızca saldırdı. Kadını çığlıklarını duyarak kurtaran köylüler, zanlıyı polise teslim etti."

86 yaşındaki mağduru salı günü evinde ziyaret ettiğini ve iç parçalayıcı bir manzarayla karşılaştığını, yüzü ve vücudu tamamen yara bereyle kaplı kadının vainal kanama ve ağır travma geçirdiğini aktaran Kadın Komisyonu Başkanı Maliwal, şöyle konuştu:

"Elleri buruş buruştu. Anlattıklarını duyunca şok geçiriyorsunuz. Yüzünde ve vücudunun diğer yerlerinde morluklar var. Bana vajinal kanaması olduğunu söyledi. Büyük bir travma geçirmiş."

"İnsan değil" dediği zanlının idam edilmesi gerektiğini söyleyen Maliwal, "Delhi Yüksek Mahkemesi'nin Başkanı ve Delhi Vali Yardımcısı'na dava sürecinin hızlandırılması ve onun 6 ay içinde idam edilmesi için mektup gönderiyorum" dedi.

Hindistan 2018'de kadına şiddet ve cinsel şiddet nedeniyle dünyada kadınlar için en tehlikeli yer olarak saptanmıştı.

The Thomson Reuters Foundation'ın sınıflandırması 2018 yılındaki 33 bin 356 tecavüz ve 89 bin 97 saldırıya dayandırılmıştı.

Hindistan'da 2017 yılında hükümet verilerine göre günde 90 tecavüz ihbarı yapılıyordu.

Tecavüze karşı ölüm cezasının getirilmesi vakalarda azalma getirmezken, Delhi'deki büyükanne vakasının ardından tecavüzle mücadele aktivistleri bu saldırgan için de idam talep edildi.