Papa Francis'den yemek ve sekse övgü: Doğrudan tanrıdan gelen ilahi zevkler

İtalyan yazar Carlo Petrini'nin Papa Francis ile yaptığı mülakatları topladığı bir kitap yayımladı. Kitaba göre sevgiyle cinsel birleşmenin ve lezzetli pişirilen yiyecekleri 'doğrudan tanrıdan gelen ilahi zevkler' diye öven ilk Arjantinli ve Cizvit Papa, bunların geçmişte kilisedeki bağnazlığa haksız yere kurban gittiğini dile getiriyor.

9 Eylül'de yayımlanan 'TerraFutura' isimli kitapta "Zevk doğrudan tanrıdan gelir. Ne Katolik ne Hıristiyan ne de başka bir şeydir, sadece ilahidir" dediği alıntılanan 83 yaşındaki Papa Francis, bir zamanlar kilisenin bağrına bastığı zevkleri inkar eden fanatik ahlakçılığın Hıristiyanlığın mesajının yanlış yorumlanması olduğunu belirtiyor. İlk Arjantinli ve Cizvit Papa, zevki inkar eden fanatik ahlakçılığa geçmişte kucak açmış kilisenin artık yer vermemesi gerektiği uyarısını yapıyor.

Three conversations between the author of “#TerraFutura” and #PopeFrancis set the tone of a new book by “Slow Food” founder and #environmental activist, Carlo #Petrini. https://t.co/1mhVYCpRNm — Vatican News (@VaticanNews) September 8, 2020

'Zevki inkar eden bağnazlığın verdiği muazzam zarar hala hissediliyor'

"Kilise insanlıkdışı, hayvani, bayağı zevki kınamıştır, ama diğer yandan insani, basit, ahlaki zevki her zaman kabul etmiştir. Yemek yemenin zevki seni yemekle sağlıklı tutar, tıpki cinsel zevkin sevgiyi daha güzelleştirirken türlerin devamını garanti etmesi gibi. Yemenin ve cinselliğin zevki tanrıdan gelir" yorumunu getiren Papa, buna karşı çıkan görüşlerin verdiği muazzam zararın etkisinin günümüzde hala hissedildiğini kaydediyor.

Yazar da slow food hareketinin kurucusu

Francis'le 'içbütünlüklü ekoloji' hakkında sohbetlerin toplandığı 'TerraFutura' isimli kitabın İtalyan yazarı Carlo Petrini, ABD'den çıkan 'fast food' salgınına karşı 1980'lerde başlayan 'slow food' hareketinin kurucusu olarak tanınıyor.

'Yavaş Hareketi'nin bir parçası olan 'Slow Food', 1986'da Carlo Petrini tarafından hızlı, ayaküstü yemek alışkanlığına karşı alternatif olarak geleneksel ve yerel yemek ve yeme biçimlerini, yerel ekosistemlerin özelliklerini korumayı teşvik etmek için kurulmuştu.

'Tanrının sevgisinin koronayı yeneceğini' vaaz eden maskesiz Papa

Seleflerinden ayrılan görüşleriyle tanınan ve 'toplumsal veçheli çevreciliği' savunan Francis'in birkaç gün önce Vatikan'da topluluğa seslenirken 'koronavirüsün tanrının sevgisiyle yenileceğini' vaaz etmesi, bir süredir katılımcılarla sohbet için maskesini çıkarması tartışma yaratıyor.