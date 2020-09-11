Louis Vuitton’dan 7 bin 200 liraya siperlik

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almışken, Louis Vuitton modaya uygun kişisel koruyucu ekipman geliştirme işine el attı. Fransız moda devi, 750 pound'a (7 bin 200 lira) yüz siperliği satıyor.

Lüks Fransız markası Louis Vuitton, koronavirüs salgınına karşı kullanılan kişisel koruyucuları da 'modaya uydurmak' için adım attı.

Marka, 30 Ekim’de LV Shield adı verilen yüz siperliğini 750 pound'a (7 bin 200 lira)satışa çıkaracağını duyurdu.

Altın detaylarıyla süslü siperliğin kafaya geçirilen kısmında da markanın ikonik monogram baskısı bulunuyor.

Markanın sitesinde siperliğin ayrıca şapka olarak da kullanılabildiği ve fotokromik lens sayesinde güneş ışında kararak UV ışınlarını önlediği bilgisi yer alıyor.

Sık sık sıradan görünümlü kıyafetleri yüksek fiyatlardan satışa çıkarmasıyla eleştiri ve dalga konusu olan markanın koronavirüsten korunmak için maskeden sonra en çok tercih edilen yüz siperliğini modaya uydurma çabası ve biçtiği fiyat sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Thank God, Louis Vuitton is releasing a $1000 face shield https://t.co/LnHkKEfFPp — Brotips (@brotips) September 11, 2020

Bazı kullanıcılar 'Etrafa saçacak paranız var mı?' yorumu yaparken bazıları da isteyenlere ücretsiz siperlik verebileceği tweetleri attı.

Do you have money to throw away? 😷😎



Louis Vuitton is launching a luxury face shield that provides a fashionable alternative to the traditional utilitarian form of Personal Protective Equipment (PPE).



The LV Shield, as it’s been called, can double up as a cap and costs £750. pic.twitter.com/OnHfT9eVic — UkrainianGold (@UkrainianGold) September 11, 2020

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If anyone is interested, I have shit loads of Louis Vuitton stickers...a snip at £750 each. I'm giving away a face shield for free with every sticker bought. — James Bradford🌹 (@SpitfireCC) September 11, 2020

​Louis Vuitton, Mart ayında da parfüm fabrikalarında el dezenfektanı yapma işine girişmişti.