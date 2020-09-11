Space X’in CEO’su Elon Musk ve sevgilisi, çocuklarına verdikleri isimle dünyanın gündemine oturdu. Nasıl telaffuz edileceği konusundaki zorluk ve yasallığı ile tartışma konusu olan X Æ A-12 ismi, baba Musk için de karışıklığa sebep oldu.

Bir fabrika ziyareti için bulunduğu Almanya'da basın mensuplarına röportaj veren Elon Musk, bir gazetecinin “X Æ A-12 nasıl?” sorunu önce anlamadı ve soruyu tekrar etmesini istedi. Sonrasında da bebeğinden söz ettiğini anlayarak, “Haa, çocuğumu diyorsun. Kulağa şifre gibi geliyor” dedi.

Çocuğunun iyi olduğunu belirten Musk, birkaç ay sonraki bir seferde onu da yanında getirebileceğini söyledi.

Elon Musk, çocuğu X Æ A-12’nin adını unuttu: 'Haa, çocuğumu diyorsun. Kulağa şifre gibi geliyor'https://t.co/A5MR37o3J5 pic.twitter.com/GHnj7quP9B — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 11, 2020

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