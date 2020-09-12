Azra Deniz Okyay’ın 'Hayaletler'ine Venedik'te büyük ödül

t24'ün haberine göre dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali’nin Eleştirmenlerin Haftası bölümünde yapan, Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metrajlı filmi “Hayaletler”, Geleceğin Aslan’ı ödülünün sahibi oldu.

Okyay’ın yazıp yönettiği, Türk hükümetinin “Yeni Türkiye” soylulaştırma planı için ayrılmış kentsel dönüşümle mücadele eden getto bir İstanbul mahallesinin zemininde geçen filmi, çöken binaların arasında ayakta kalmaya çalışan dört farklı karakterin peşinden gidiyor.

Hayaletler’in başrolünde Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir’in gibi isimler yer alıyor. Filmin yapımcılığını Dilek Aydın üstleniyor.