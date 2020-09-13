Rapor: Pandemi döneminde evden çalışma oranı yüzde 70, çalışanların yüzde 52'si kolay adapte oldu

60 uzman, iş hayatından 120 üst düzey yönetici, akademisyen ve uzman Re-Set Workspace isimli bir platform kurarak pandeminin iş hayatına getirdiği değişimi üzerine Türkiye İş Hayatı ve Çalışma Alanları Yeni Dönem Raporu hazırladı.

Rapor’daki verilere göre pandemi öncesinde çalışanlar günde en az bir saatlerini iş yerlerine ulaşmak için trafikte geçiriyordu. Pandemi ile birlikte çalışanların yüzde 70’i evden çalışmaya başladı. Çalışanların yüzde 52’si evden çalışmaya kolay adapte olduğunu söylüyor.

Hürriyet’ten Elif Urgu’nun haberine göre, Çalışanların yüzde 48’i ofise dönebileceğini düşünürken, yüzde 18’i evden çalışmaya hiç alışamadığını ifade ediyor. Çalışanların iş yerlerinden beklentilerinde büyük değişim var.

Pandemi sürecinde tek merkezin, kablolarla bağlı, tek tip insan ve iş yapısına göre tasarlanmış konvansiyonel ofis olmadığının anlaşıldığını ifade eden HAN Spaces YK Başkanı Avi Alkaş, “Pandemi öncesinde sürekli konuştuğumuz daha esnek çalışılan bir çalışma hayatı zorluk ve fırsatları ile yaşamımıza daha erken dahil oldu. Tabii bu durum ofislere bundan böyle ihtiyaç duyulmayacağı anlamına gelmiyor. Kararların alındığı, toplantıların yapıldığı, şirket kültürünün temeli olan ofisler, öznesi olan çalışanlar için format değiştirerek hibrit ve esnek yapılanmalar, farklılaşan mekanlarla zamandan bağımsız olarak daima var olacak” dedi.