'Dünya çapında kişi başı yılda 5 dolar harcanarak gelecekteki pandemi felaketleri önlenebilir'

Virüs kaynaklı pandeminin insanlığı tehdit edeceğine dair uzun yıllardır uyarılar yapılmasına karşın koronavirüse küresel çapta tümüyle hazırlıksız yakalanıldı. Kişi başına yılda 5 dolar harcamanın gelecek pandemileri önleyeceğini duyuran eski DSÖ Başkanı, bunun koronayla mücadeleye harcanan 11 trilyon dolara kıyasla tasarruf olacağını belirtti.

Koronavirüs pandemisinin Aralık 2019'da Çin'de baş göstermesinden önce Eylül 2019'da çok hızlı yayılan öldürücü pandemi tehdidine dair uyarıda bulunan uluslararası uzmanlardan biri, küresel sağlık güvenliği için önemli tavsiyeler paylaştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) eski Başkanı Gro Harlem Brundtland'a göre 2026 yılına dek kişi başı yılda 5 ABD doları (37,5 TL) harcamak, gelecekteki pandemi felaketlerini önleyebilir.

Just $5 per person a year could prevent future pandemic, says ex-WHO head https://t.co/rlaNUInw8Z — Guardian Science (@guardianscience) September 14, 2020

Aynı zamanda eski Norveç Başbakanı olan Brundtland, bunun dünyaya milyarlarca dolara mal olacağını, ama Kovid-19 ve etkileriyle mücadele için bugüne değin harcanan 11 trilyon dolara kıyasla büyük tasarruf anlamına geleceğini belirtti.

1. Es war falsch der Öffentlichkeit vorzugaukeln, dass #Masken nur durch med. Personal genutzt werden sollten

2. Es ist falsch generell anzunehmen, dass eine breitere #Maskenpflicht nicht mehr Effekt hättehttps://t.co/TWJT4CumMJ — km18 (@kilometer__18) September 8, 2020

Harcama hesaplamalarını ABD merkezli uluslararası yönetim danışmanlık firması McKinsey & Company yaptı. Hesaplamalardan, gelecek 5 yıl boyunca pandemiye hazırlanmanın kişi başı yıllık masrafının 4.70 dolar olduğu sonucu çıktı.

Halihazırda Küresel Hazırlıklılık Gözleme Kurulu (GPMB) Eşbaşkanlığını yürüten Brundtland, önlem almakta, ciddi karşılık vermekte ve öncelik haline getirmekte kolektif başarısızlığa uğrandığını vurgulayarak "Hepimiz bedelini ödüyoruz" dedi.

GPMB'nin 2019 yıllık raporunda dünyanın öldürücü solunum sistemi patojeninden kaynaklanabilecek küresel sağlık krizine büyük oranda hazırlıksız olduğunu öngördüğünü hatırlatan kadın yetkili, şöyle konuştu:

"Gerçek bir tehdit olduğunu biliyorduk, o yüzden alarm verdik. Hazırlıklılığın o dönemde olması gerekenin çok gerisinde olduğunu gördük. Koronavirüs bizi haklı çıkaran çok sert bir sınav oldu. Şimdi tam ortasında olduğumu şey tekrarlanabilir. Daha iyi hazırlanmalıyız."

GPMB'nin bugün yayımladığı ikinci rapor da güçlü bir liderlik, dayanışma, kolektif küresel eylem gösterilmezse, yeni bir pandeminin patlak vermesinin kaçınılmaz olduğu uyarısını yaptı.

Raporun önsözünde "Büyüyen milliyetçilik ve popülizm bizim müşterek barış, refah ve güvenliğimizi zayıflatırken, herhangi bir yerdeki şokun her yerde felaket haline gelebileceği bir dünya yarattık" denilirken, bulaşıcı hastalıkların ayrıştırıcı, bölücü zihniyeti beslediği ve toplumdaki bölünmelerin ölümcü sonuçları olduğu uyarısı yapıldı.