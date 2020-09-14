Kayıt
00:57 15 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    LG WING

    LG, yeni akıllı telefonu LG WING'in tanıtımını yaptı

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 25
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1042845384_2:0:1280:719_1200x675_80_0_0_443b8ab6ef78b967a44db7452df13c06.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202009141042845446-lg-yeni-akilli-telefonu-lg-Wingin-tanitimini-yapti/

    LG Electronics (LG), akıllı telefonu LG WING'i tanıttı.

    LG'den yapılan açıklamaya göre şirketin ilk explorer project cihazı LG WING'in tanıtımı Seul genel merkezinden dünya çapında canlı olarak yayınlanan lansmanla yapıldı.

    Cihaz, Explorer Projesi'nin mobil endüstriyi genişletme misyonu çerçevesinde, henüz keşfedilmemiş kullanılabilirlik kavramlarını keşfetme amacını somutlaştırıyor.

    Verilen bilgiye göre LG WING, piyasadaki diğer akıllı telefonlardan tamamen farklı olarak konumlanırken, kullanıcılar, genişletilmiş ve farklılaştırılmış bir kullanıcı deneyiminin keyfini çıkarmak için her zaman Temel Mod ile Döndürme Modu arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyor.

    Döndürme modunda, telefonun tüm ön tarafı saat yönünde 90 derece dönerek ana ekranı yatay moda yönlendiriyor.

    Böylelikle, yeni kullanım şekli ve keşfedilecek yeni olasılıkların kilidini açan 3,9 inçlik bir ikinci ekran ortaya çıkıyor.

    Bu modda, tek bir uygulama her iki ekrana da genişletilebiliyor veya her ekranda bir tane olmak üzere iki uygulama aynı anda görüntülenebiliyor.

    Döndürme modunda, video paylaşım ve akış platformları içerikleri ana ekranda kesintisiz oynatılırken kullanıcılar, ikinci ekran ile etkileşime girebiliyor.

    LG WING'in form faktöründen yararlanmak için LG, endüstri lideri platform ortaklarıyla iş birliği yaptı.

    Önceden yüklenmiş NAVER Whale tarayıcısında YouTube veya Tubi görüntüleri ana ekranda oynatılırken, ikinci ekranda yorumlar veya arama çubuğu görüntülenebiliyor.

    LG'nin Rave ve Ficto gibi diğer yayın platformlarıyla ortaklığı, LG WING sahiplerinin video izleme keyfi yaşarken aynı anda ikinci ekran aracılığıyla diğer izleyicilerle etkileşim kurabileceği anlamına geliyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Qualcomm Technologies Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil Telefonlar Genel Müdürü Jim Tran, "LG'nin yeni Explorer Projesi'nin vizyonunu mükemmel bir şekilde özetleyen Snapdragon 765G 5G Mobil Platform tarafından desteklenen gerçek anlamda yenilikçi bir cihaz olan LG WING'i duyuran tüm LG ekibini tebrik ediyoruz. Qualcomm Technologies, tüketicilere yeni ve farklı deneyimler getirecek Explorer Projesi ürünlerinin performansını optimize etme yolları konusunda LG Mobile ile aktif olarak iş birliği yaptı." ifadelerini kullandı.

    LG Mobil İletişim Şirketi Başkanı Morris Lee de LG WING'in Explorer Projesi'nin heyecan verici bir başlangıcı olarak yeni bir mobil keşif çağını başlattığını belirterek, "Bugün piyasada bulunan her şeyden farklı olan bu yenilikçi cihaz, sektördeki statükoya meydan okuyor ve tüketicilere akıllı telefon hakkında düşünmek için yeni yollar açacak yeni bir mobil deneyim sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Verilen bilgiye göre, LG WING, önümüzdeki aydan itibaren ilk olarak Güney Kore'de piyasaya sunulacak, bunu Kuzey Amerika ve Avrupa'daki kilit pazarlar izleyecek.

    Tüketiciler, LG WING'i kendileri deneyimlemek için http://lgwing.me/Virtual_Unboxing adresini ziyaret edebiliyor.

    Etiketler:
    LG
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışma finalistlerinden Arthur Telle Thiemenn'in Kanarya Adaları'nda çektiği Gülümse! fotoğrafında sparisoma cretense türü balık görüntülendi
    2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması'nda finale kalan kareler
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    2020 yılının ilk yarısında Türkiye-Rusya ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet