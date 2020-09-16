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    Apple, düzenlediği etkinlik ile yeni ürünlerini tanıttı. Ürünler arasında Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'nin yanında sekizinci nesil iPad Air da tanıtıldı.

    Apple yeni ürünlerini tanıttı

    © Fotoğraf : Twitter/APPLE INC
    Yaşam
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    Apple, düzenlediği etkinlik ile yeni ürünlerini tanıttı. Ürünler arasında Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'nin yanında sekizinci nesil iPad Air da tanıtıldı.

    Apple, #AppleEvent etiketli etkinliğinde beklenen ürünlerini tanıttı. Bir süredir sızıntılarda adı geçen yeni nesil Apple akıllı saati Apple Watch Series 6 ve uygun fiyatlı Apple Watch SE sonunda görücüye çıktı.

    Apple Watch Series 6 özellikleri

    CNN Türk'ün haberine göre Apple Watch Series 6'nın özellikleri arasında yeni nesil S6 işlemci var. Ayrıca Apple Watch Series 6'nın ekranı Apple Watch Series 5'e göre 2,5 kat daha parlak. Bu yıl Apple Watch Series 6 sağlık konusundaki yenilikleriyle öne çıkıyor. Zira, Apple Watch Series 6 kandaki oksijen seviyesini 15 saniyede ölçebiliyor. Her iki saatte Apple Fitness+ adında yeni bir egzersiz servisi de yer alıyor. Bu özellik sayesinde birçok egzersiz interaktif bir şekilde yapılabiliyor.Apple Watch Series 6'da Family Setup adında yeni bir özellik bulunuyor. Bu özellik ile Apple Watch kullanan diğer aile üyelerini (örneğin çocuklar) takip edilebiliyor. Model, Apple Watch'ın hayat kurtaran özelliği düşme algılama özelliğine de ev sahipliği yapıyor. 

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    Yeni nesil Apple Watch mavi, altın, siyah ve kırmızı (Product RED) renk seçeneklerine sahip olacak. Apple Watch Series 6'nın fiyatı 399 dolardan başlayacak. 

    Apple Watch SE tanıtıldı

    Apple Watch SE, Apple Watch Series 5'in yerini alıyor. Apple'ın uygun fiyatlı Apple Watch SE akıllı saati S5 işlemci ile geliyor. Genel olarak Apple Watch Series 5 ile benzer bir tasarıma sahip olan Apple Watch SE, tamamen alüminyum bir kasaya sahip. Apple'ın iddiasına göre Apple Watch SE yüzde yüz geri dönüştürülebilen materyallerden oluşuyor. Kalp atış hızı ölçen ve uyku takibi yapabilen Apple Watch SE, EKG ölçümü yapamıyor. Her iki saatte 40 mm ve 44 mm'lik iki farklı boyutta; GPS ve LTE gibi iki farklı model ile geliyor.

    Apple Watch SE fiyatı 279 dolar olarak açıklandı. Her iki saatte ABD'de bugünden itibaren sipariş edilebiliyor. Genel satışlar ise cuma günü başlıyor. 

    Yeni iPad (8. nesil) Apple’ın internet sitesi üzerinden ABD dahil 25’den fazla ülke ve bölgede Apple Store uygulaması üzerinden sipariş edilebilecek. iPad’in Wi-Fi modeli 3.199 TL başlangıç fiyatıyla ve Wi-Fi + Cellular modeli 4.399 TL başlangıç fiyatıyla 18 Eylül Cuma gününden itibaren gümüş, uzay grisi ve altın rengi ve 32 GB ve 128 GB konfigürasyon seçenekleriyle satışa sunulacak.

    Sekizinci nesil iPAD

    Sekizinci nesil iPad çevre dostu olarak şekilde tasarlandı ve Apple’ın 2030’a kadar karbon nötr olma planını destekliyor. iPad’in kasası yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretiliyor ve anakartındaki lehimlerde yüzde 100 geri dönüştürülmüş kalay kullanılıyor. Zararlı maddeler içermeyen iPad yüksek bir enerji verimliliğine sahip ve ambalajı geri dönüştürülmüş veya sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan gelen ağaç lifinden üretiliyor. 

    Altıncı nesil Apple Watch, kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor.

    El yıkama takibinin de eklendiği yeni yazılım sürümüyle birlikte Apple Watch pandemi sürecinde çok daha efektif bir hale geldi.

    Altıncı nesil Apple Watch'ta kasa renkleri de çeşitleniyor; mavi ve kırmızı en dikkat çekenler arasında. Ayrıca bu ürünle birlikte kandaki oksijen seviyesi ölçülebiliyor.

    Bu işlem 15 saniyede gerçekleşiyor. Elbette COVID-19 konusunda da oksijen seviyesinin ölçülmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca bu modelde ekran, bir önceki nesile göre 2.5 kat daha parlak. Bu da özellikle parlak ışık altında bile saat arayüzünü görebileceğiz anlamına geliyor.

    Etiketler:
    Apple Watch, Apple
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