'Ürünleriniz helal mi?' sorusuna 'Değil' diyen Nutella'dan özür geldi

Ünlü çikolata markası Nutella'ya Twitter'da "ürünleriniz helal mi" diye soruldu. Nutella'nın hesabından verilen "Hayır helal değil" yanıtı tepki çekince, firma ilk tweeti yalanlayarak özür diledi.

İtalyan firması Ferrero Spa’nın en tanınmış ürünlerinden biri olan çikolatalı fındık kreması Nutella'nın sosyal medya hesabına bir kullanıcı “Nutella helal mi?” diye sordu. Bu soruya “Hayır helal değil” şeklinde yanıt verildi. Ancak Nutella’nın verdiği bu yanıt sosyal medyada gündem oldu.

All Nutella sold worldwide is suitable for Halal consumption. Over 90% of the industrial plants producing Nutella are already Halal certified by a third party and we are in the process of certifying the remaining plants. We apologize for the mistake made in our earlier tweet. — Nutella (@NutellaUSA) September 14, 2020

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Gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yapan firma ilk tweetini yalanladı. Firma’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Dünya çapında satılan tüm Nutella, Helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerin yüzde 90’ından fazlası halihazırda üçüncü bir şahıs tarafından Helal sertifikasına sahiptir ve geri kalan fabrikaları sertifikalandırma sürecindeyiz. Daha önceki tweet’imizde yaptığımız hatadan dolayı özür dileriz.”