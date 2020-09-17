Suudi Arabistan’da 120 bin yıllık insan ayak izleri bulundu: Arap Yarımadası'ndaki insan yaşamıyla ilgili en eski kanıt

Suudi Arabistan'ın Tebük Bölgesi’nde 120 bin yıl öncesinden kalma insan ve hayvan ayak izleri bulundu. Söz konusu keşfin, Arap Yarımadası'ndaki insan yaşamının en eski varlığıyla ilgili ilk kanıt olarak kayıtlara geçtiği ifade ediliyor.

Suudi Arabistan Turizm Kültürel Miras Bakanlığı Komisyonu, ülkenin kuzeybatısında bulunan Tebük bölgesinde 120 bin yıl öncesine ait ayak izlerini bulduklarını açıkladı.

Keşifle ilgili Riyad'da düzenlenen basın toplantısında konuşan komisyon başkanı Casir el Herbeş, Suudi arkeologların bölgede bulunan eski ve kurumuş bir gölün çevresinde insan, deve, fil ve vahşi hayvanlara ait ayak izlerini bulduğu söyledi.

The #Saudi Heritage Commission has just announced the discovery of human & animal footprints -including elephants - in the north western region of Tabuk that date back 120,000 years ! https://t.co/2KYupzvJsU — Fahad Nazer فهد ناظر (@KSAEmbassySpox) September 16, 2020

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Herbeş, 7 insan, 107 deve, 43 filin yanı sıra dağ keçisi, geyik ve boynuzlugillere ait birçok izin belirlendiğini anlattı.

233 fil ve ceylana de ait fosillerin de bulunduğunu, ayrıca yırtıcı hayvanların bölgede bulunduğuna dair kanıtların de elde edildiğini ifade eden Herbeş şunları ekledi:

Bu keşifin Arap Yarımadası'ndaki insan yaşamının en eski varlığıyla ilgili ilk bilimsel kanıt ilgili olarak kayıtlara geçmesinin yanı sıra bölgedeki doğal yaşam şartları ve biyolojik çeşitlikle ilgili de birçok nadir ipucu veriyor.