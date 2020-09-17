Lübnan'da Fenikelilerden kalma 2600 yıllık şaraphane bulundu

Bitmeyen yolsuzluklar, siyasi krizler ve ekonomik çöküşün üzerine Beyrut Limanı patlamasıyla yas ve umutsuzluğa gömülen Lübnan'a antik çağların güzel günlerinden haber geldi. Sayda şehrinin yaklaşık 8 km güneyindeki Tell el-Burak'da süren kazılarda, Fenikelilerden kalan ve bugüne çok iyi muhafaza olmuş şekilde gelen 2600 yıllık bir şarap üretim merkezi ortaya çıkarıldı.

Pazartesi Antiquity dergisinde yayımlanan makaleyle keşfedildiği açıklanan şaraphanede Lübnan'nın en eski üzüm cenderesine de ulaşıldı.

Demir Çağı'nda üzüm cenderesiyle üretilen Fenike şaraplarının tüm Akdeniz bölgesinde yaygınlaşması ve hayranlıkla tüketilmesi sayesinde çok geniş çaplı bir deniz ticaretinin yürütüldüğü belirtildi.

Antik Fenikelilerden 'gelmiş geçmiş en büyük şarap tacirleri' diye söz edilen National Geographic'in haberine göre kavmin MÖ 8-6. yüzyıllarda yerleştiği Tell el-Burak'taki şarap üretim merkezi, Fenikeli bağcılığı ve şarap üreticiliğine dair çok net bir manzara sunarken, eski çağların Akdeniz uygarlığına pencere açıyor.

The oldest wine press in Lebanon was used by the ancient Phoenicians to manufacture vintages once adored around the Mediterranean https://t.co/8KDqaxv5o5 — National Geographic (@NatGeo) September 16, 2020

Haberde civar bağlardan elde edilen üzümlerin bir seferde 4800 litre üzüm suyu tutabilen kalıcı sıvalı havuza döküldüğü, işçilerin üzümleri ayaklarıyla çiğneyerek üzümün suyunu çıkardıkları, şırayı büyük bir fıçıya koydukları, ardından amforalara aktararak fermantasyon sürecini yürüttükleri belirtildi.

First ancient wine 'factory' unearthed in Lebanon https://t.co/RlacJ9CQ5t — Daily Mail Online (@MailOnline) September 16, 2020

Tell el-Burak Arkeoloji Projesi'nde çalışan Beyrut Amerikan Üniversitesi arkeoloğu Hélène Sader, şarabın Fenikelilerin önemli bir ticari ürünü olduğunu, Sayda'daki Fenike şarapçılığının tüm Akdeniz bölgesinde efsane mertebesinde bulunduğu, hatta antik Mısır metinlerinde geçtiğini anlattı. Ancak burası ortaya çıkarılana dek arkeolojik kazı yetersizliğinden ötürü Lübnan şarapçılığının Fenikeli kökenlerine dair elde somut kanıt bulunmadığını aktardı.

🆕 #archaeology: A 2,600-year-old wine 'factory' has been discovered in ancient Phonecia, whose inhabitants had a key role in spreading & popularising the drink (🆓) https://t.co/jyzhFEu4zu 🍷



Here's an #AntiquityThread on the find 1/ 🧵 pic.twitter.com/1MuZFinpnK — 🅰ntiquity Journal is publishing from home (@AntiquityJ) September 15, 2020

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