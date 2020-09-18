Dünya Gıda Programı'ndan açlığa karşı milyarderlere çağrı: En fazlasına sahip olanların harekete geçmesinin zamanı

Salgında zengin ABD'lilerin servetlerine servet kattıklarını hatırlatan WFP Direktörü Beasley, "İnsanların para kazanmasına karşı değilim ancak insanlık, yaşamlarımızda tanık olduğumuz en büyük krizi yaşıyor. Dünya tarihinde sıra dışı bir dönemde en fazlasına sahip olanların harekete geçmesinin, en azına sahiplere yardım etmesinin zamanı" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), milyonlarca insanın, çatışma, iklim değişikliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından oluşan "ölümcül karışım" nedeniyle açlıktan ölmenin eşiğine yaklaştığı uyarısında bulundu.

WFP Direktörü David Beasley, BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) yaptığı açıklamada, 5 ay önce potansiyel "açlık salgını" uyarısına verilen yanıtın, kıtlığın önüne geçtiğini ve insanları hayatta tuttuğunu belirtirken işlerinin henüz bitmediğini söyledi.

‘Açlıktan ölmenin eşiğine doğru yol alan 270 milyon kişi için daha fazlası gerekiyor’

Beasley, WFP ve ortaklarının bu yıl 138 milyon insana ulaşacağını, bunun tarihlerindeki en büyük ölçekli yardım olacağını ifade ederek, "açlıktan ölmenin eşiğine doğru yol alan 270 milyon kişiye yardım edilmesi için daha fazlasının yapılması gerektiğini" kaydetti.

‘30'dan fazla ülkede kıtlık yaşanabilir’

Dünyada 30 milyon kişinin sadece WFP'nin sağladığı gıdayla hayatını sürdürdüğüne ve bunun için 4.9 milyar dolara ihtiyaç duyduklarına işaret eden Beasley, 30'dan fazla ülkede kıtlık yaşanmasının muhtemel olduğunu, böyle bir durumun, çatışmayla sarsılmış bölgelere ağır bir darbe vuracağını ifade etti.

Humanity is facing the greatest crisis any of us have ever seen. It’s time for those who have the most to step up, to help those who have the least. WFP needs US$4.9B to prevent 30 million people from dying of starvation.



The world needs you now. It’s time to do the right thing. — David Beasley (@WFPChief) September 17, 2020

'En azına sahiplere yardım etmesinin zamanı'

ovid-19 salgını sırasında bazı çok zengin Amerikalıların servetlerine servet kattıklarına dair haberlere de değinen Beasley, "Dünya çapında net mal varlıkları 8 trilyon dolar olan 2 binin üzerinde milyarder var. İnsanların para kazanmasına karşı değilim ancak insanlık, yaşamlarımızda tanık olduğumuz en büyük krizi yaşıyor. Dünya tarihinde sıra dışı bir dönemde en fazlasına sahip olanların harekete geçmesinin, en azına sahiplere yardım etmesinin zamanı" diye konuştu.

WFP Direktörü ayrıca Kovid-19'un kendisinden ziyade özellikle Afrika'da ekonomik ve sosyal sonuçları nedeniyle çok daha fazla insanın hayatını kaybetme tehlikesi bulunduğunu vurgulayarak, "En son ihtiyacımız olan çarenin, hastalıktan beter olması" değerlendirmesini yaptı.