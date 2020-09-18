Fas’ta erkek cinsel organına benzetilen balık heykeli alay konusu oldu: Reform istedik, bunu getirdiler

Fas’ta bir sahil kasabasına yerleştirilen iki balık heykeli, erkek cinsel organına benzetildiği için tepkiler üzerine yıkıldı. Sosyal medyada alay konusu olan heykel, "Reform istedik, bize bunu getirdiler" diye de eleştirildi.

Fast'ta eftalı renginde havaya atlayan iki balığı gösteren ve Kantire iline bağlı sahil kasabası Mehdiye'nin kavşağına yerleştirilen heykel, insanların yoğun şikayet, küçümseme ve alayından sonra çekiçlerle yıkılmaya başlandı.

Bazı sosyal medya kullanıcılar heykeli 'erkek cinsel organına' benzeterek, ' pornografik' bulurken, bazılar da yerel yönetimin heykele harcanan paranın başka yerde harcanması gerektiği eleştirisini yaptı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Kantire ve Mehdiye halkı ‘Kentimizde bazı reformları istiyoruz’ dedi. Yetkililer onlara böyle bir heykeli getirdi” yazarken, iğneleyici bir şekilde düşünen emojiyi kullanmayı da ihmal etmedi.

ناس قنيطرة والمهدية قالو ليهم بغينا شوية الإصلاحات في مدينتنا... جابو ليهم المسؤولين تمتال علي هاد الشكل.... 🤔 Posted by ‎كازا الحضارة Casa Civilisation‎ on 2020 Îlon 17, Pêncşem

Gülen suratla paylaşım yapan başka bir kullanıcı, şunları yazdı:

© Fotoğraf : Youtube Maldivler’de 'İslam'a aykırı' bulunan sanat eseri imha edildi

Diğer bir kullanıcı kinayeli bir şekilde, “Reform ve değişim” yazdı.

Belediye: İlgimiz yok

Bu tepkilerin ardından Kantire’nin Merkez Belediyesi yetkililer, sosyal medya üzerinden kendilerini temize çıkarmak için bir açıklama yaptı:

“Mehdiye kavşağında konan heykelin yıkılması için birçok vatandaştan gelen şikayetler üzerinde, Kantire belediyesinin söz konusu heykele ilişkisi bulunmadığını, heykelin konduğu yerin yetki alanımız dışında olduğunu belirtmek isteriz.”

بناء على اتصالات عدد كبير من المواطنين يطالبون فيها بإزالة مجسم السمكتين الذي أقيم بإحدى المدارات بجماعة المهدية، فإننا... Posted by Commune de Kenitra on 2020 Îlon 17, Pêncşem

Heykeltıraşın adı henüz bilinmiyor

Ancak belediyeden yapılan açıklamaya rağmen Mehdiye’de birçok kişi heykel fikrinin Ağustos 2019'da belediye başkanlığına seçilen Abdurrahim Buras'ın ait olduğunu ikna olmuş durumda.

Öte yandan, heykelin sosyal medyada bu kadar gündem olmasına rağmen, heykeli yapan heykeltıraşın adı henüz bilinmiyor.