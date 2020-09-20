'Yetersiz uyku, yaşam sevincini azaltıyor'

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırma, yeterince uyumamanın insanların ertesi günkü stresli olaylara yaklaşımında daha fazla duygusal davranmasına ve olumlu meselelerde de yeterince keyif almamasına yol açtığını ortaya çıkardı.

Psikolog Nancy Sin öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada, uyku seviyesinin günlük yaşamda gerek stresli gerekse olumlu olaylardaki etkisi ölçüldü.

Sin, "İnsanlar birbirlerine sarılmak ya da doğada zaman geçirmek gibi olumlu bir şey deneyimlediklerinde genelde o gün daha mutlu hissederler. Ancak elde ettiğimiz bulgulara göre, kişiler normal seviyelerinden daha az uyuduklarında olumlu olaylardan gelen olumlu duygularda pek bir artış gözlenmedi" dedi.

'Olumlu duygularda çok daha fazla kayıp yaşanıyor'

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, araştırmaya katılan insanlar bununla birlikte, günlük yaşamlarında tartışmalar, sosyal ortamlarında gerilimler, iş ve aile stresi ya da ayrımcılığa uğramak gibi bir dizi olay bildirdi. Katılımcılar normalden daha az uyuduklarında bu stresli olaylar karşısında içlerindeki olumlu duygularda çok daha fazla kayıp yaşandığını söyledi.

Yetersiz uyku sonrasında sıkıntı yaratan hadiseler karşısında duygusal tepkilerin yanı sıra bu sürecin sağlık üzerinde de birtakım etkilerinin olduğu belirtiliyor.

Sin ve ekibi daha önceki araştırmalarında, stres karşısında olumlu duyguları sürdürememenin insanları iltihaplanma, hatta erken ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığı sonucuna ulaşmıştı.

'İyi bir gece uykusu için tavsiye edilen süre en az 7 saattir ama her 3 yetişkinden 1'i bunu yapmıyor'

"İyi bir gece uykusu için tavsiye edilen süre en az 7 saattir ancak üç yetişkinden biri bunu yapmıyor" diyen Sin şöyle devam etti:

"Çok sayıda araştırma, yetersiz uykunun zihinsel bozukluklar, kronik sağlık sorunları ve erken ölüm riskini artırdığını göstermiştir. Yürüttüğüm çalışma bu kanıta ek olarak, uyku süresinde geceden geceye küçük dalgalanmaların bile insanların günlük yaşamlarındaki olaylara nasıl tepki verdiklerini etkileyebileceğini gösteriyor."