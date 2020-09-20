Ayasofya'nın kedisi Gli'ye ilişkin yeni gelişme: Sağlık durumu nedeniyle ayrı bir odada bakılacak

Ayasofya'da doğup büyüyen ve ziyaretçilerin ilgi odağı olan sembol kedi Gli'ye sağlık durumu sebebiyle ayrı bir odada bakılacağı öğrenildi.

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla birlikte tam 16 yıldır burada yaşayan kedi Gli, ziyarete gelenlerden büyük ilgi görmeye başlamıştı. Gli'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda kedinin insan yaşıyla 81 yaşında olduğu ve kendisine gösterilen yoğun ilgiden rahatsız olduğu belirtilmişti.

Son olarak Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan, sosyal medya hesabından Gli'nin durumuna ilişkin bilgi verdi. Gli'nin sağlık durumunun kötü olduğunu belirten Tufan şunları aktardı:

"Korktuğumuz oldu. 2 gün önce Ayasofya’ya gittiğimde görevlilere Gli’yi sordum, veterinerde olduğunu söylediler, bi sıkıntı olduğunu anladım. Maalesef Gli çok hastaymış ve artık kalabalıktan uzak bir odada yaşaması gerekiyormuş. Geçmiş olsun Gli, senin için çok üzgünüm. Bilmeyenler için Gli Ayasofya’nın sembolü olmuş meşhur kedisi. Orda doğup büyüdü, 16 senedir Ayasofya’da yaşıyor. Ayasofya onun evi... Turistlerin ve ziyaretçilerin ilgi odağı, gözbebeği. Ama artık sağlığı el vermediği için ayrı bir odada bakılacakmış."

Bilmeyenler için Gli Ayasofya’nın sembolü olmuş meşhur kedisi.



Orda doğup büyüdü, 16 senedir Ayasofya’da yaşıyor. Ayasofya onun evi...



Turistlerin ve ziyaretçilerin ilgi odağı, gözbebeği.



Ama artık sağlığı el vermediği için ayrı bir odada bakılacakmış 😓💔 pic.twitter.com/H5bweOmXfG — Beyza Tufan (@BeyzaTfn) September 19, 2020

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