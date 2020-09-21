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    Athenalar Yürüyor

    Athenalar yürüyor: Kadınlar Troya Kültür Rotası’nı takip edecek

    Şaylan Yılmaz
    Yaşam
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    20 kadın 25 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Çanakkale Troya Kültür Rotası’nı yürüyecek. Yoga ve farkındalık eğitmeni Şaylan Yılmaz, tanrıça Athena’dan ilham alan bu yürüyüşü ‘kadınların gerektiğince desteklenmeyen gücünü yeniden eline alabilmesi için kadın kadına bir farkındalık yolculuğu’ olarak tanımlıyor.

    Yoga ve farkındalık eğitmeni Şaylan Yılmaz öncülüğünde, 20 kadın 25 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında Çanakkale Troya Kültür Rotası’nı yürümek üzere yola çıkacak. Yılmaz, tanrıça Athena’dan ilham alan bu yürüyüşü geleneksel hale getirerek her ilkbahar ve sonbaharda gerçekleştirmek amacında.

    ‘Bu yürüyüş, tek başıma çıktığım Troya Yolu yürüyüşünde başıma gelen zorluklarla ve Pınar Gültekin cinayeti gündemiyle şekillendi’

    ‘Kadınların gereğince desteklenmeyen gücünü yeniden eline alabilmesi için kadın kadına bir farkındalık yolculuğu’ olacağını ifade eden Yılmaz, ‘Athenalar Yürüyor’ projesini Troya yolunu yürümek için tek başına çıktığı yolculukta başına gelen zorluklarla, mevcut düşünce sisteminin engellemeleriyle ve aynı dönemde Pınar Gültekin’in kadın cinayetine kurban gitmesi gündemiyle karşılaşması üzerine şekillendiğini vurguladı.

    Şaylan Yılmaz projesini, niyetini ve yürüyüşün nasıl evrildiğini kendi sözleriyle şu şekilde anlatıyor:

    “Troya Kültür Rotası’nı tek başıma yürürken başıma gelenlerle, Pınar Gültekin’in kadın cinayetine kurban gidişinin eş zamanlılığı, özgürce var olmak isteyen kadınlara bu çağrıyı yapmama neden oldu. Kadın ile doğa arasına bir duvar gibi giren cinsiyet tabanlı güvenlik endişesinin tüm yurduma ve tüm kadınların kalbine nasıl da yayılmış olduğunu fark ettim üzülerek. Öyle, böyle derken yürüyüş gerçekten durmuştu. Ve çok kızgındım. Sadece kadın olduğum için keşfetmek istediğim bir doğa yolculuğundan mahrum kalıyordum. Sonrasında aklıma bu proje geldi. ‘Athenalar Yürüyor’ diyerek ‘ben tek başıma yürüyemiyorum, sen tek başına yürüyemiyorsun. Haydi gelin hep birlikte yürüyelim’ dediğim duyuruyu yayınladım. Ve birçok kadın hevesle geri döndü. Şu anda doğa içinde yaşama deneyimi olan, 7 günlük bu yolculukta trekking yapabilecek performanstaki kadınlarla ön görüşmeleri yaparak grubu oluşturuyoruz. Yürüyüş Tarihimiz 25 Eylül-2 Ekim. 26 Eylül’de Troya Müzesi’ni gezdikten sonra yürüyüşe başlayacağız. 2 Ekim’de tam da dolunay günü Assos’taki Athena Tapınağı’nda bitireceğiz. İstediklerinden geri adım atmak ya da agresifleşmek yerine akıllıca hamlelerle savaşı kazanan bilge savaş tanrıçası Athena gibi, bizler de doğada varolma isteğimiz için ileriye doğru hep birlikte her gün adım atacağız.”

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    Etiketler:
    Pınar Gültekin, Kadın cinayetleri, Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Athena, Kadın, Türkiye
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