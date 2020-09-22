'Mumya portresi'yle teknoloji birleşti, Mısırlı çocuğun yüzü ortaya çıktı

Mısır’ın Feyyum bölgesinde 1880'lü yıllarda keşfedilen bir 'mumya portresi'ndeki yüz, bilgisayar teknikleri kullanılarak yeniden yapılandırıldı. 3 boyutlu olarak yapılan çalışmanın orijinal yüze çok benzediği ifade edilse de bazı farklılıklar da var.

Araştırmacılar, eski Mısır'da MÖ 50 ile MS 100 yılları arasında ölen bir çocuğun lahiti üzerine çizilen 'mumya portresi’nin, çocuğun gerçek yüzüne ne kadar benzediğini araştırdı.

Yüzü dijital ortamda üç boyutlu olarak yeniden yapılandırmak isteyen ekip bilgisayarlı tomografi tarama tekniğini kullandı, mumyayı lahitten çıkarmadan kafatasının sanal yapısını bilgisayara yükledi.

1880'lerde Aşağı Mısır'daki Feyyum bölgesine yakın bir mezarlıkta bulunan söz konusu portrede, kıvırcık saçlı ve alnın kenarında kulaklarının arkasına kadar uzanan örülmüş iki saç teli olan bir çocuk resmediliyor. Resimde ayrıca, gözleri kahverengi, burnu ince ve uzun, dudakları kalın olmasına rağmen küçük bir ağza sahip olduğu görülen çocuğun madalyonlu bir kolye taktığı da görülüyor.

Face of an Egyptian boy who died THOUSANDS of years ago is reconstructed using a CT scanner and 'mummy portrait' https://t.co/TXSW0P0B31 — Daily Mail Online (@MailOnline) September 21, 2020

3 boyutlu halinde daha yaşlı görünüyor olabilir

​Araştırmacılar işe gözlerle başladı. Çocuğun yaşı göz önünde bulundurularak ortalama 22 mm'lik gözler çizildi. Daha sonra gözler 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarılan kafatasının içine yerleştirildi. Burnun eni de köpekdişlerinin yeri kullanılarak hesaplandı. kullanıldı.

Çocuğun yaşına yakın, yani 3-8 yaş aralığındaki birinin dokularının ultrason taramaları kullanılarak da yüzün yapılandırılması gerçekleşti.

Araştırmacılar çalışmanın orijinaline çok benzediğini vurguladı. Ancak çizimin 3-4 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğu gerçek yaşından daha yaşlı gösterdiği de vurgulandı.

Dikkat çekilen diğer farkın ise burun köprüsü genişliği ile ağız hacmiyle ilgili olduğu belirtildi, ikisinin da portrede daha dar ve ince olduğu ifade edildi.

Zatürreden öldüğüne inanılıyor

Söz konusu mumyanın muhafaza edildiği Münih Mısır Müzesi'nde, bandajların içinde bulunan kemik ve dişlere yapılan incelemenin ardından çocuğun ölüm nedeni de tespit edildi.

Almanya'daki Münih-Bogenhausen Akademik Kliniği Patoloji Enstitüsü'nün yöneticisi ve araştırmaya liderlik eden Andreas Nerlich, bilgisayarlı tomografi taramasında görülen yoğunlaşmış akciğer dokusu kalıntılarından yola çıkarak çocuğun zatürreden öldüğünü ifade etti.

Bir dönem Mısır'da oldukça yaygın bir uygulama

Nerlich, portrenin orijinal yüze çok benzemesinden dolayı çocuğun ölümünden kısa bir süre önce ya da sonra yapıldığına inandığını söyledi.

PLOS ONE'da yayımlanan çalışmada, 1887'den beri 1000'in üzerine mumya portresinin ortaya çıkarıldığı belirtiliyor.

Mumyaların üzerlerine yerleştirilen mumya portreleri, Greko-Romen devrinde Mısırlıların yaygın bir şekilde yaptığı uygulamalardan biriydi.

Roma ile Antik Mısır geleneklerinin karışımı olarak ortaya çıkan bu uygulamada, Roma geleneğinden resim, mumyalanmış yüzün üzerine yerleştirmesi yer alırken, cesedin geri kalanı geleneksel antik Mısır törenlerine uygun olarak keten bandajlara sarılıyordu.