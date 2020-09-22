Microsoft, Bethesda’yı 7.5 milyar dolara satın aldı

ABD’li teknoloji devi Microsoft, The Elder Scrolls, Fallout, Doom gibi oyunlarla tanınan oyun stüdyosu Bethesda’yı ve bağlı olduğu üst oluşum ZeniMax Media’yı bünyesine kattı.

Xbox Series X konsolunu çok yakında piyasaya sürmeye hazırlanan Microsoft, popüler oyun şirketi Bethesda'nın ana şirketi olan ZeniMax Media'yı 7.5 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Bu satın almayla birlikte, Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog ve Roundhouse Studios, Microsoft ailesine katılmış oldu. Böylece Microsoft’un sahip olduğu oyun stüdyosu sayısı 15’ten 24’e çıktı.

Hardware Plus’ın aktardığına göre Microsoft, bu satın alımla birlikte The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Prey, Quake gibi dünyaca ünlü oyunları Xbox’a kazandırmış oldu. Aynı zamanda yapılan açıklamaya göre, ZeniMax Media çatısındaki bütün oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Yeni çıkacak olan The Elder Scrolls 6, Starfield gibi yapımlar da Game Pass kütüphanesine eklenerek oyunculara sunulacak.