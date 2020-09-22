Avustralya'da zamana karşı kurtarma çabası: Tasmanya'da karaya vuran 270 balinadan 90'ı öldü

Avustralya'nın Tasmanya Adası'nın kumluk sığ sularında mahsur kalan 270 pilot balinadan 90'ı öldü. Devam eden kurtarma çalışmaları çerçevesinde şimdilik 25 balina kurtarılabildi, ancak can kaybının artmasından korkuluyor.

Tasmanya'nın ücra batı yakasında etrafı kayalarla çevreli kumluk sığ sularına 270 pilot balinadan oluşan bir sürünün vurduğunun havadan tespit edilmesiyle harekete geçen Avustralyalı yetkililer, zamana karşı kurtarma yarışına girdi.

Eyalet başkenti Hobart'ın 200 km kuzeybatısındaki Macquarie Limanı'nın geniş kum şeridinde yatan çok sayıda pilot balinanın görüntülenmesinin ardından pazartesi akşamı bölgeye giden ekipler, 200'ü kum şeridine vurmuş, diğerleri birkaç yüz metre yakına dağılmış şekilde sürüyü buldu.

Australia whales: 90 dead in mass stranding off Tasmania https://t.co/Zg5jIvOUiJ — BBC News (World) (@BBCWorld) September 22, 2020

Med-cezire karşı buz gibi soğuk suda sürüyü kurtarma çalışmasına girişen Tasmanya Deniz Koruma Programı'nın ekipleri, uzunlukları 7 metreyi, ağırlıkları 3 tonu bulabilen bu türün mensuplarını yüzdürmeye ya da kurtarma halatlarının kayışlarına bağlayıp teknelerce derin sulara çekilmesini sağlamaya uğraştı.

Daha derin sularda bulunanlar kurtarıldı, ancak çoğunun görece erişilmesi zor noktalara vurmasının çalışmaları zorlaştırdığı belirtildi.

İlk etapta sürünün 90 üyesinin öldüğü, 25'inin kurtarıldığı açıklandı.

Rescuers in Australia are trying to save around 180 whales stranded in one of the country's worst beaching events.



An estimated 270 pilot whales became stuck in shallow water on a sandbar off the Australian island of Tasmania.



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Kurtarma çalışmalarına yerel balıkçılar ve gönüllüler dahil 60'dan fazla kişinin katıldığı belirtildi. Dalış giysisi giyen ekipler hipotermiden korunmak için vardiyalar halinde çalışıyor.

Tasmanya Deniz Koruma Programı'nın yaban hayatı biyoloğu Kris Carlyon, "Bu doğal bir olay, o yüzden bazı hayvanları kaybedeceğimizi kabul etmek zorundayız. Mümkün olduğu kadar çok sayıda hayvanı kurtarmaya odaklanıyoruz" dedi.

Yunusgiller sınıfından, dondurucu soğukluktaki suları tercih eden pilot balinaların önceki vakalarda karaya vurmuş halde 3-4 gün hayatta kalabildiğini aktaran Carlyon, sürünün pek çok üyesinin ıslak ve serin koşullarda iyi durumda olduğundan söz etti.

"The plan for this morning is to trial some rescue efforts.”



Rescuers are scrambling to save stranded pilot whales in Tasmania, Australia, with up to 1/3 of 270 of them feared dead @TasmaniaParks pic.twitter.com/G7UluIMzFJ — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 22, 2020

Genelde liderlerini takip eden balina sürülerinin neden dönem dönem karaya vurduğuna bugüne dek net bir açıklama getirilemedi.

Bu bölgede balinaların karaya vurması sık rastlanan bir olay, ama 10 yıldan uzun süredir bu kadar büyük bir sürünün başına gelmemişti.

Tasmanya'da son toplu karaya vurma 2009'da yaşandığında yaklaşık 200 balina için uğraş verilmişti.