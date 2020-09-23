Sharon Stone, 40 yıldır beyaz perdede öpüştüğü aktörler içinde en iyisini açıkladı

Hollywood'un en cazibeli aktrislerinden biri olarak anılan Sharon Stone, beyaz perdede başrolleri paylaştığı aktörler içinde en iyi öpüşenin açık ara Robert de Niro olduğunu söyledi.

Robert de Niro'nun sadece oyunculuğunun değil, öpüşmesinin de efsane düzeyde olduğuna dair 'kesin bilgi' geldi.

'Temel İçgüdü' filminin yıldızı olarak hafızalara kazanan Sharon Stone, 40 yıllık sinema kariyerinde birlikte kameraların karşısına geçtiği aktörler içinde en iyi öpüşenin açık ara Robert de Niro olduğunu söyledi.

Watch What Happens Live isimli talk şova katılan Stone, De Niro'ya hayranlığını dile getirirken "Kesinlikle en iyi öpüşeni' demeyi ihmal etmedi.

'Balyozla başıma vursa bile'

62 yaşındaki Stone ile 77 yaşındaki De Niro, 1995'te Martin Scorsese'nin yönettiği Casino filminde karı-kocayı canlandırırken dudaklarını birleştirdikleri sahnelerde de oynamıştı.

"Bob en hayran olduğum aktördü. Tüm istediğim masada karşısında oturup muhatabı olmaktı. Belki de ona böylesine olağanüstü saygı duyduğumdan benim için öpüşme anının zirvesi oldu" açıklamasını getiren Stone, De Niro 'balyozla başına vursa bile heyecandan kendinden geçeceği' esprisini yaparak şöyle devam etti:

'Diğerleri benim için eh işte'

"Bir aktris olarak ona öylesine çılgınca aşıktım ki... Neredeyse masal gibiydi. Dolayısıyla başka aktörlerlerle olanla kıyas götürmez. Diğerleri benim için 'eh işte'ydi."

Stone, Oscar'a aday gösterildiği tek film olan Casino'da kumarhane patronu Sam 'Ace' Rothstein'ın eskiden fahişelik yapan ve hala p..evenkine aşık olan alkol-uyuşturucu bağımlısı eşini canlandırıyordu.