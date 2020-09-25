Maymunlardan sonra şimdi de kedi: Tabletle onlarca selfie 'çekmiş'

Akıllı telefon kullanımında sıra hayvanlara gelmiş gibi gözüküyor. Malezya’daki maymunların çektirdiği selfie'lerin ardından Çinli bir kadının sahiplendiği 7 aylık kedinin tabletle onlarca selfie 'çektiği' ortaya çıktı.

Selfie çekme hevesinin insanlardan sonra hayvanlara da bulaştığını düşündüren bir olay daha yaşandı.

Avustralya'da okuyan iki kedi sahibi olan Çinli kadın, evde bıraktığı iPad'in üzerine bir yığın beyaz tüy fark edince cihaza baktı. Kadın, 7 aylık Er Niu adındaki kedisinin 'çektiği' onlarca fotoğrafı buldu.

Kadının video şeklinde paylaştığı fotoğraflar arasında, kedinin patilerini yaladığı ve kamera flaşının da kullanıldığı fotoğrafların yanı sıra hayvanın 'tatlı suratının mükemmel bir şekilde çekildiği selfie'ler' de görülüyor.

Chinese pet owner finds dozens of 'selfies' after car was playing with her tablet https://t.co/WqPqWra9Ti — Daily Mail Online (@MailOnline) September 24, 2020

​

TikTok gibi video paylaşım platformu olan Douyin’da paylaşılan selfie'ler binlerce beğeni ve yorum aldı.

'Acaba fotoğrafları kime göndermeye çalışıyor'

Bir kullanıcı, "Bu çok şeker! Er Niu çok akıllı. Şimdi de nasıl selfie çekeceğini öğrenmiş" yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı, "Acaba fotoğrafları kime göndermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Diğer bir kullanıcı ise, "Hahaha, çocuklarımın telefonumda gizlice selfie çekmeye çalıştığını bana hatırlatıyor" yorumunu yaptı.

Daha önce Malezya’da gelen olayda da Zackrydz Rodzi adındaki kişi, kaybolan ve ertesi gün ormanlık alanda bulduğu telefonunun galerisine girdiğinde maymun selfie’ilerini bulmuştu.