Çok yakında Twitter'da: Retweet etmeye yeltenen her kullanıcı 'önce oku' uyarısıyla karşılaşacak

Hazirandan beri kullanıcıların paylaşmadan önce haberleri okumasını teşvik etmeye yönelik denemeler yapan Twitter, deneme sonuçlarını açıklayarak şu duyuruyu yaptı: 'Retweet etmeden önce oku' uyarısını tez zamanda küresel çapta tüm kullanıcıların önüne getirmek için çalışıyoruz.

Dünya çapında internetin olduğu her yerde bilgilenmekten iletişim ve ilişkiye bütün işler sosyal medya üzerinden dönerken, Twitter tüm kullanıcılarına "Retweet etmeden önce makaleyi oku" iletisi göstermeye hazırlanıyor. Sosyal medya devi, bunun gerisindeki saikini 'bilgi edinerek tartışılmasını teşvik etmek' diye açıkladı.

Sosyal ağlardan manipülasyon ve dezenformasyon kampanyaları yürütülmesine haberlerin okumadan paylaşılması da katkı sunarken, bununla mücadele yöntemleri geliştirmeye soyunan Twitter, hazirandan beri -Android'le sınırlı olarak- kullanıcıların paylaşmadan önce haberleri okumasını teşvik etmeye yönelik denemeler yapıyordu.

Makaleyi gerçekten okumadan retweete yönelen kullanıcıların karşısına "Başlıklar genelde tüm hikayeyi anlatmaz ve aslında etkili şekilde yanlış yönlendirebilir. Retweet etmeden önce makaleyi Twitter'da okuyabilirsin" gibi yazılar çıkaran sosyal medya devi, denemelerin sonuçlarını paylaştı.

Read the article in this link before you RT'd?



You might want to, it helps explain the “read the article before you retweet it” prompt.



Twitter says its motivation is to “help promote informed discussion” as headlines often don’t tell the whole story.https://t.co/SSrNkPIpcw — Say Sales ⌚✨ (@SaySalesUK) September 25, 2020

TwitterComms, "Bunu söylemek zorunda kalmamalıydık, ama tweeetlemeden önce makaleyi okumanız gerekir. Dolayısıyla biz de bazılarınızı tam da bu yönde harekete geçirmeye çalışmakla meşgulüz. Bugüne dek şunları öğrendik" diyerek şu sonuçları takdim etti:

"İnsanlar iletiyi gördükten sonra makaleyi yüzde 40 daha sık açtı.

Reweet etmeden önce makaleyi açanların oranı yüzde 33 artış gösterdi.

Makaleyi açanlardan bazıları retweet etmedi ki, bu da hoş oldu! Bazı tweetler için taslak halinde kalması en iyisidir."

Sosyal medya devi bundan sonra yapacaklarını şöyle duyurdu:

"Siz bir kere gördükten sonra iletiyi daha küçülteceğiz, çünkü anladığınızı anladık.

Bu iletileri tez zamanda küresel çapta herkese getirmek için çalışıyoruz."

Twitter, kullanıcıları saldırgan yanıtlar yollamadan önce uyarma iletisi göndermek ve tweetlere kimin yanıt verebileceğine kısıtlama getirme seçeneği sunmakla ilgili de denemeleri ilerletti.

Bu gidişat, tüm kullanıcıları herhangi bir şey tweetlemeden evvel uyaracağı en son aşamanın ne zaman geleceği esprilerini de beraberinde getirdi.