Amerikalı astronot Kate Rubins başkanlık seçiminde oyunu uzaydan kullanacak

Ekim ayı ortasında 2 kozmonotla 6 aylığına Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gitmeye hazırlanan astronot Kate Rubins, kasım ayındaki başkanlık seçiminde oyunu uzaydan kullanmayı planlıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Rubins, AP'ye yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki başkanlık seçiminde ABD vatandaşlarının oy kullanmasının önemine işaret etti.

Rubins, kendisinin oyunu uzaydan kullanmayı planladığını ifade ederek, 'bunu uzaydan yapabiliyorlarsa halkın yerde oyunu haydi haydi kullanabileceğini' söyledi.

Stellar ballot: NASA astronaut Kate Rubins told The Associated Press that she plans to cast her next vote from space – more than 200 miles above Earth. https://t.co/td9o8sCMze — The Associated Press (@AP) September 25, 2020

'Uzaydan oy kullanabiliyor olmanın bir onur olduğunu düşünüyoruz'

Kate Rubins, "Demokrasimizde katılım son derece önemli. Uzaydan oy kullanabiliyor olmanın bir onur olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Birçok Amerikalı astronotun yaşadığı Houston'ın bağlı olduğu Teksas eyaleti, uzaydan elektronik oy kullanımına izin veriyor.