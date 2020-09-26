Tavan arasında bulunan çaydanlık 3 milyon 800 bin liraya satıldı

İngiltere’de, tavan arasında bulunan 18. yüzyıla ait Çin yapımı eski bir çaydanlık açık artırmada 495 bin dolara (3 milyon 800 bin lira) satıldı.

UPI portalının aktardığına göre, Çin’de İmparator Qianlong dönemine ait olduğu düşünülen çaydanlığın sahibi, tavan arasında eski eşyalar arasında bulduğu çaydanlığın 2. Dünya Savaşı sırasında Asya’da görev yapan dedesi tarafından getirildiğini söyledi.

Adı açıklanmayan 51 yaşındaki İngiliz, çaydanlığı önce antika dükkanına satmak istediğini, ama sonra bir uzmana danışmaya karar verdiğini anlattı.

Hansons Auctioneer müzayede evinde, 50 bin dolar başlangıç fiyatından satışa sunulan çaydanlık, 8 kişinin sürekli fiyat artırmasıyla sonuçta yaklaşık 10 kat daha pahalıya alıcı buldu.

Alıcının, başkent Londra’da yaşayan ve kimliği açıklanmayan bir kişi olduğu belirtildi.