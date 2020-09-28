Oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı

Ali Sürmeli'nin sağlık durumuna ilişkn Twitter'dan bir paylaşım yapan Mahsun Kırmızıgül, 61 yaşındaki usta oyuncunun beyin kanaması geçirdiğini ve ameliyata alındığını açıkladı.
Yıllardır çekmiş olduğum tüm sinema projelerimde beraber çalıştığım, dostum, abim Ali Sürmeli bugün geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırılığı hastanede ameliyata alındı. pic.twitter.com/cNvi5N2v9X— Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) September 27, 2020
Hastaneye bilgi almak için gelen Ali Sürmenli'nin sevenleri acil bölümünde Sürmeli'den gelecek haberi bekliyor.
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