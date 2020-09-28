Kaza yaptığı aracı içindekilerle olay yerinde bırakarak kaçtı

Karasu istikametinden Erenler istikametine gitmekte olan araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kaza esnasında araçta bulunan dört kişiden biri olan E.Ö. yaralanırken kaza sonrasında ise sürücü araçtan inerek kayıplara karıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı E.Ö. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken polis ekipleri kayıplara karışan araç şoförünü bulmak için çalışma başlattı.

Kaza yaptığı aracı içindeki kişilerle birlikte olay yerinde bırakarak kaçtı https://t.co/QXkEqFBByV pic.twitter.com/ivuRUSgVIF — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 28, 2020​

Öte yandan, durumlarının iyi olduğunu ve kazada araç içerisinde olduklarını belirten isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi ise aracın plakasını sökerek olay yerinden uzaklaştı. Kaza bölgesinde trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Olay yerine gelen çekici ile kaza yapan aracın bölgeden kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.