Eşini sokak ortasında vurdu, silah tutukluk yapınca kaçtı

Bursa Gemlik'te eşine 3 el silah sıkan şüpheli koca silah tutukluk yapınca olay yerini terk etti. Olay Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen İrfan G, eşi Tülin G. ile sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan G, belinden çıkararak Tülin G.’ye 3 el ateş etti.

Tülin G, ağır yaralı olarak yere yığıldı. İrfan G, eşine ateş etmeye devam etmek için tabancasını yere doğrulttu. Ancak silah bu sırada tutukluk yaptı.

Sokakta bulunan 2 genç İrfan G.'ye müdahale etmek için harekete geçince İrfan G.olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tülin G, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İrfan G. ise polis ekipleri tarafından olayın olduğu sokağa yakın bölgede yakalanıp, gözaltına alındı.