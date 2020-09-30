HIV tedavisinde başarıya ulaşılan ilk hasta, kanserden hayatını kaybetti

İyileşen ilk HIV pozitif hasta olduğu bilinen ve milyonlarca AIDS hastasına umut olan Timothy Ray Brown, nükseden lösemiye karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.

‘Berlin hastası’ olarak bilinen ve tarihte HIV tedavisinde başarılı sonuç alınan ilk kişi olan Timothy Ray Brown, kansere karşı verdiği mücadelede yenik düştü.

Uluslararası AIDS Topluluğu'ndan (IAS) yapılan açıklamada, 2008'de kemik iliği nakli yapılan ve tedavi sonrası tarihe HIV virüsünden kurtulan ilk kişi olarak geçen Timothy Ray Brown'ın öldüğü belirtildi.

It is with a profoundly heavy heart that the IAS bids farewell to Timothy Ray Brown, the first person to be cured of #HIV. Known as the “Berlin Patient”, Timothy was cured in 2008 after undergoing a complex stem cell transplant for lymphoma. Our statement: https://t.co/wcAFwTP7K5 pic.twitter.com/HpIwbp1pcr — IAS - International AIDS Society (@iasociety) September 30, 2020

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Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu’na (AIDS) neden olan HIV virüsünden musdarip olan milyonlarca kişi için bir umut ışığı olan Brown, birkaç ay önce nükseden lösemi nedeniyle Kaliforniya'daki evinde tedavi görüyordu.

‘Bir tedavinin mümkün olduğunu gösterdiği için minnettarız’

IAS Başkanı Adeeba Kamarulzaman, "Tüm üyelerin adına Timothy’nin eşi Tim'e, ailesi ve dostlarına taziyelerimizi gönderiyoruz. Bilim insanlarına HIV için bir tedavinin mümkün olduğuna dair konseptin kapısını açtıkları için Timothy ve doktoru Gero Hutter'a minnettarız" dedi.

IAS'nin seçilmiş başkanı ve Avustralya'nın Melbourne kentindeki Doherty Enstitüsü Müdürü Sharon Lewin, Brown'u ' HIV tedavisinin 'şampiyonu ve savunucusu' olarak tanımladı.

Nasıl tedavi edilmişti?

1995 yılında Berlin'de okuduğu sırada HIV teşhisi konan Brown 1 yıl sonra da kanı ve kemik iliğini etkileyen lösemiye yakalanmıştı.

Berlin Özgür Üniversitesi'deki doktoru, Brown’a hem AIDS'e hem de lösemiyi yenme umuduyla HIV enfeksiyonuna direnen genetik mutasyona uğramış bir donörden aldığı kök hücreleri nakletmişti.

Ağır ve tehlikeli bir süreç sonra ameliyat başarılı olmuştu. Brown, 2008 yılında her iki hastalığından da kurtulduğu açıklanmıştı. Daha sonra düzenlenen tıbbi konferansta kimliğini açıklamamak için 'Berlin hastası' olarak adlandırılmıştı.

‘Bir tedavinin olabileceğinin canlı kanıtıyım’

Brown, 2012 yılında AFP'ye verdiği demeçte şunlar söylemişti: "Ben AIDS'e bir tedavinin olabileceğinin canlı kanıtıyım. HIV'den kurtulmuş olmak harika bir şey."

Brown’ın iyileşmesinin üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından Londra hastası olarak adlandırılan başka bir HIV hastası, aynı işlemlerin ardından virüsten kurtulduğu açıklanmıştı.

Londra hastası da daha sonra kimliğini açıklamıştı. Adam Castillejo adındaki hasta şu an vücudunda virüs bulunmuyor.

Geçen ağustos bir kadın ilik nakli tedavisi olmadan iyileşmişti

Geçen ağustos ayında da Kaliforniyalı bir kadının retrovirüslere karşı etkili olan hiçbir ilaç kullanmadan virüsten kurtulduğu açıklanmıştı.

Kadının ağır ve tehlikeli ilik nakli tedavisi görmeden iyileşebilen ilk insan olduğu tahmin ediliyor.