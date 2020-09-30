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    Fırat Kurtoğlu

    Türkiye'de 52 bin 500 'lady' ve 'lord' yaşıyor

    © AA /
    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
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    Türkiye'de, İskoçya'nın batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden 1 metrekarelik arazi alarak ‘lady’ ve ‘lord’ unvanına sahip olan 52 bin 500 kişi bulunuyor.

    İskoçya'nın dünyaya tanıtılması ve doğal yaşamının korunmasına destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden yaklaşık 1 metrekarelik arazi satın alanlar, lord ve lady unvanına sahip olabiliyor.

    Uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimi almak amacıyla 11 yıl önce İngiltere'ye giden Fırat Kurtoğlu, İskoçya'ya yaptığı bir seyahat sırasında, bu ülkede hayata geçirilen arazi satışı projesinden haberdar oldu.

    1 metrekarelik arazi satın alarak kız arkadaşını lady yaptı

    Kurtoğlu, ilk önce kız arkadaşına orijinal bir hediye vermek amacıyla 1 metrekarelik arazi satın aldı. Kız arkadaşına bu sayede lady unvanını kazandıran Kurtoğlu, daha sonra kendisi de aynı yöntemle arazi satın alarak lord unvanını elde etti.

    Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Kurtoğlu, 2012'de dünyanın en sıra dışı hediyelerinin satışını gerçekleştiren ‘siavenna.com'u kurdu.

    Bu şirket üzerinden İskoçya'daki arazi satışlarına aracılık eden Kurtoğlu sayesinde Türkiye'de son 7 yılda 52 bin 500 kişi lord ve lady unvanına sahip oldu. Bu kişilerden 32 bini lady, 20 bin 500'ü ise lord.

    Fırat Kurtoğlu
    © AA / Ahmet Dumanlı
    Türkiye'de 40 bin 'lord' ve 'lady' var
    Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz’a hayranlarının hediyesi

    Genellikle erkekler, eşlerine ya da sevgililerine orijinal hediye vermek amacıyla bu sertifikayı alıyor. Türkiye'den lord ve lady unvanı alan alan ünlüler arasına hayranlarının hediyesi ile Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti de katıldı.

    Bu unvana sahip ünlü yıldızlar arasında Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Hazal Kaya, Deniz Seki, Kenan Doğulu, Beren Saat, Çağla Şikel, Fettah Can, Sibel Can, Radyo Programcısı Geveze, Seda Akgül, Alex de Souza, Beyazıt Öztürk ve Wilma Elles de yer alıyor.

    Türkiye'ye ayrılan kontenjan ayda 500 kişi

    Kurtoğlu, İskoçya'dan getirdikleri lady ve lord unvanlarına Türkiye'de şu ana kadar 52 bin 500 kişinin sahip olduğunu söyledi. İnsanların öncelikle yurt dışında yaşama ve yerleşme amacıyla bu unvana sahip olmak istediğini aktaran Kurtoğlu, şunları kaydetti:

    "Onun dışında ise yılbaşı, sevgililer günü, karne dönemleri ve bayramlarda bu unvanları hediye amaçlı sevdiklerine satın alıyorlar. İskoçya tarafından Türkiye'ye ayrılan kontenjan ayda 500 kişi. Daha fazla ilgi gösterilen zamanlarda maalesef daha fazla satış olmuyor. 500 adetlik kontenjan dolduğunda satışlar bir sonraki ayın birine kadar kapatılıyor ve sonraki ay başında tekrar açılıyor.

    İskoçya kanunlarına göre ülkenin yalnızca belirli bölgelerine özel 1 metrekare ile 1000 metrekare arasında değişen büyüklüklerde toprak alındığında İskoçya bu unvanları veriyor. Toprak sahipliğinize istinaden Lord veya Lady unvanına hak kazanıyorsunuz. Bu toprağı satın aldığınızda uluslararası kayıt işlemleriniz yapılıyor. Ortalama 2-3 hafta içerisinde fotoğraflı unvan kimlik kartınız, sertifikanız ve belgeleriniz Birleşik Krallık Kraliyet Postası tarafından Türkiye'deki adresinize teslim ediliyor. İskoçya'da adınıza özel hazırlanan unvan sertifikanızda adınız, soyadınız, unvanınız ve sahip olduğunuz toprağın parsel bilgileri ve koordinatları yer alıyor."

    Soyluluk unvanlarının dayanağının her ülkede farklı olduğunu aktaran Kurtoğlu, "İngiltere'de soyluluk babadan oğula geçiyor. İskoçya'da ise toprak sahipliğine istifaden veriliyor. Aslında bu 'Lord' denilen kavram da land-lord yani toprak sahibinden gelir. İngiltere artık yenisini vermiyor. Ancak İskoçya da kendi turizmi geliştirmek ve doğal yaşamı korumak adına bir fon oluşturmak için böyle bir proje başlatıyor ve İskoçya’nın verdiği bu unvanlar İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda gibi tüm Birleşik Krallık ülkelerinde geçiyor. İskoçya'nın belirli yerlerindeki belirli alanların satışı, birer metrekarelik parsellerle tüm dünyaya yapılıyor. Bu topraklardan birini alanlar da bu unvana ve üzerinde adının yazdığı unvan sertifikasına sahip oluyor. Buradan toplanan kaynak da hem oradaki doğal yaşamın korumasına ayrılıyor hem de tüm dünyadaki bu unvan sahipleri her sene İskoçya'da buluşup kendi topraklarını ziyaret ediyorlar. Bu da İskoçya için hatırı sayılır bir gelir yaratıyor" diye konuştu.

    ‘O ülkeye giriş hakkı veriliyor, ülke ile birbirinizi resmi olarak tanımış oluyorsunuz’

    © AFP 2020 / ISABEL INFANTES
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    Lord veya Lady olmanın kişiye sağladığı avantajlara değinen Kurtoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

    "Bu unvanlar her şeyden önce insana kendisini güzel, farklı, eşsiz ve değerli hissettiriyor. Cüzdanınızda unvanınızı belgeleyen, üzerinde fotoğrafınızın da bulunduğu unvan kimlik kartınızla dolaşmak çok farklı bir his. Ayrıca bu manevi duygunun yanında belli somut avantajları da var. Çünkü siz seçtiğiniz toprağın büyüklüğüne göre İskoçya'da bir toprak sahibi olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu unvanlar, o ülkeye giriş hakkı veriyor. Yani siz başka hiçbir sebep göstermeden 'Ben kendi toprağımı görmek istiyorum' diyerek, İskoçya, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’ya sorunsuzca giriş yapabiliyorsunuz. Birleşik Krallık vizesi dünyada en zor verilen vize olarak nitelendiriliyor. Bu unvanları aldığınızda, ülke ile birbirinizi resmi olarak artık tanımış oluyorsunuz. Ayrıca o ülkede bir toprağa sahip oluyorsunuz. Eğitim, iş daveti gibi sebeplere ihtiyaç duymadan, bu ülkeye giriş yapmak için yeni bir sebebiniz olmuş oluyor. Unvanınız sayesinde tüm başvurularınız ayrıcalıklı statüde değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu unvanları satın alan Türklerin büyük bir kısmı da doğal olarak bu yeni hak ve avantajlarını kullanarak İskoçya’yı ziyaret etmeye ya da İskoçya’da yaşamaya başlıyor. Bu sayede İskoçya ve İngiltere, Almanya’dan sonra Avrupa'da en çok Türk vatandaşının yaşadığı ülke konumuna geldi."

    Bir metrekarelik alanın fiyatı 105 sterlin

    Kurtoğlu, unvan sertifikalarının Birleşik Krallık vize fiyatına eşit olarak belirlendiğini, 105 sterlin karşılığına denk gelen 1100 TL'den başladığını söyledi.

    Sahip olunan toprağın yılın 365 günü görülebildiğini anlatan Kurtoğlu, hatta her yıl mayıs ayında tüm dünyadan unvan ve toprak sahiplerinin İskoçya'daki topraklarını ziyaret edip buralara ağaç dikebildiğini, geleneksel etkinliklere katıldığını bildirdi.

    Bu yıl pandemiden dolayı unvan sahipleri etkinliğinin eylül ayında gerçekleştiğini belirten Kurtoğlu, "Bu etkinlikte kişiler rehber eşliğinde sahip oldukları toprağı görebiliyor. Etkinlikte ayrıca arıcılıktan hayvancılığa, bölgenin yeme içme kültüründen, yerel spor ve danslarına kadar geniş bir tanıtım programı düzenleniyor. Lady ve Lordlar İskoçya'nın kültürünü tanıma imkanı buluyor" dedi.

    Bu etkinliğe katılanların yüzde 30'unu Türklerin oluşturduğunu aktaran Kurtoğlu, "Türkler, Avrupa'daki etkinliklere büyük ilgi gösteriyor. Bu da sevindirici bir şey. Bu unvana sahip olduktan sonra bunu benimsemeleri, etkinliklere katılmaları, hatta İskoçya'da yaşamaya başlamaları bizleri de çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Unvan, Glencoe Bölgesi, lord, lady, Arazi, Türkiye, İskoçya
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