Halil Sezai'nin kız kardeşi: Mağduru çok güzel oynuyorlar

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan 'Canlı Masa' programına telefonla bağlanan Halil Sezai'nin kız kardeşi Duygu Paracıkoğlu, ağabeyi hakkında son gelişmeleri anlattı.

Halil Sezai'nin nezarethanedeki durumunu anlatan Paracıkoğlu, ağabeyinin çok pişman olduğunu dile getirirken, kumpasa getirildiğini iddia etti.

'67 yaşında kendini zavallı bir adam gibi gösteriyor, böyle bir adam değil'

Duygu Paracıkoğlu, "Ağabeyim bir yemek programı çekiyordu. Sürekli Hüseyin Meriç 'Ölüm Allah’ın emri' diyerek YouTube’dan ölüm ayetleri, sela ve ezan sesi açıyordu. 67 yaşında kendini zavallı bir adam gibi gösteriyor, böyle bir adam değil… Mağduru çok güzel oynuyorlar... Ümitcan gibi bir sürü örnek var. Onun gibi insanlar dışarıda, benim ağabeyim içeride… Bu nedir ya, ağabeyim içeride yatıyor. Biz dışarıda ölüyoruz. Annem zaten ölü gibi geziyor. Ben ağabeyim için korkuyorum. Benim ağabeyim ne yaptı ki. Adam mı öldürdü? Hırsızlık mı yaptı?" diye konuştu.

Paracıklıoğlu, "Abim pişman yaptığından dolayı. ‘Annem neden yaptın oğlum?’ dedi. Ağabeyim ise 'Sorma anne, çok pişmanım. Utanıyorum yaptığım için' dedi" ifadelerini kullandı.