Orta yaşlı erkeğin zengin ailesinin para vermeye devam etmesi talebiyle açtığı emsalsiz davada karar: Böyle şey olmaz

Londra'da yaşayan 41 yaşındaki meslekten avukat ama işsiz bir erkek, zengin ailesinin kendisine mali destek vermeye devam etmesi için açtığı emsal niteliğindeki davayı kaybetti. Aile mahkemesinde görülen davada yargıç, evlilik, çocuk ve insan hakları yasalarında böyle bir iddiaya yer olmadığı gerekçesiyle davayı düşürdü.

Britanya'da modern tarih diplomasına ve vergilendirme alanında yüksek lisans derecesine sahip nitelikli avukat konumunda bulunan ama 2011 yılından beri işsiz olan 41 yaşındaki bir erkeğin varlıklı ailesine kendisine para vermeye devam etmeleri için dava açtığının ortaya çıkması, hayretle karşılandı.

'Bildiğim kadarıyla emsalsiz'

Yargıç Sir James Munby, düşmesine karar verdiği davayla ilgili 'en alışılmadık' ve 'bildiğim kadarıyla emsalsiz' nitelemelerini yaparak "Sanırım tecrübeli aile avukatlarının çoğunun ilk tepkisi, bunun herhangi bir tartışılabilir içeriği olduğuna dair güçlü bir inançsızlık olurdu" dedi.

'Akıl sağlığı sorunları var'

'Davaya konu bir mesele olmadığına' karar veren Yargıç Munby, tarafların kimliklerini açıklamadan dava içeriğiyle ilgili bilgi verdi.

Bağımlılık meselesi

Buna göre akıl sağlığı sorunları bulunan davacı, Dubai'de yaşayan ebeveynlerinin 'kendilerine bağımlılık beslemesini sağladığını, ama son zamanlarda aralarındaki ilişkil kötüleştikten sonra maddi desteklerini önemli ölçüde azalttığını' söyledi.

Avukatları, yargıcın evlilik ve çocuk yasalarına dayanarak ebeveynlere mali destek sağlama emri verebileceğini savunurken, anne-baba da iddiaların reddedilmesini talep etti.

Munby'nin açıkladığı gerekçeli kararda şöyle denildi:

"Ebeveynleri onu yıllardır finansal olarak destekledi ve bir dereceye kadar bunu yapmaya devam ediyor. Onun Londra'nın merkezinde, kendi üzerlerine kayıtlı mülkiyeti olan ve yakın zamana kadar elektrik faturalarını ödedikleri bir dairede yaşamasına izin verdiler.

Son zamanlarda... davacı ile ebeveynleri, anlaşıldığı kadarıyla özellikle babası- arasındaki ilişki kötüleşti ve ebeveynlerin sunmaya hazır oldukları mali destek önemli ölçüde azaldı."

Ebeveynlerin tavrının isteyerek ya da istemeyerek son 20 yılda oğullarının kendilerine bağımlılığını beslediği, öyle ki artık tümüyle onlara bağımlı hale geldiği, ama artık bu bağımlılığı devlete devretmek istedikleri belirtildi.

Temyize gidilemeyecek

1973 tarihli evlilik, 1989 tarihli çocuk veya insan hakları yasalarında bu iddialara dava konusu olarak yer verilmediği için mahkeme yargı yetkisinin bulunmadığını söyleyerek davayı düşürdü. Başvurunun asıldan reddedilmesiyle temyize gitmeye de alan bırakılmadı.