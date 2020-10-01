Hindistan'da bir hafta içinde ikinci kez en alt kasttan bir kadın toplu tecavüz sonucu öldürüldü

Kast sisteminin en altındaki Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir kadının daha üst kasta mensup dört erkeğin toplu tecavüzünün ardından ölmesi sonrası, 22 yaşındaki Dalit bir kadın iki erkeğin tecavüzüne uğrayarak hayatını kaybetti.

Günde yaklaşık 90 tecavüz ihbarının yapıldığı, yıl on binlerce tecavüz vakasının kayıtlara geçtiği Hindistan'da, bir hafta içinde ikinci kez en alt kasttan bir kadın toplu tecavüzle öldürüldü.

Kast sisteminin en altındaki Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir kadının daha üst kasta mensup dört erkeğin toplu tecavüzünün ardından kaldırıldığı hastanede ölmesi sonrası ülke çapında protestolar düzenlenirken, yine Dalit topluluğundan 22 yaşındaki bir kadının salı günü iki erkeğin tecavüzüne uğradığı haberi geldi. Yine Uttar Pradeş eyaletinde diğer Dalit mensubunun toplu tecavüze uğradığı yere 500 km mesafede saldırılan kadın, hastaneye götürülürken öldü.

Medyaya konuşan annesi "Bir sürücü getirip evimizin önüne attı. Çocuğum ne ayakta durabiliyor ne konuşabiliyordu" dedi.

Polis, kimliklerini açıklamaksızın iki zanlının yakalandığını ve toplu tecavüz ve cinayetle suçlandığını aktardı. Soruturmanın devam ettiğini ve iki zanlının hızlı karar veren özel mahkemede yargılanabileceklerini söyledi.

2012 yılında başkent Delhi'de bir otobüste yanında erkak arkadaşı varken toplu tecavüze uğrayan üniversite öğrencisinin ölmesinin ardından Hindistan'da tecavüz suçlarına ölüm cezası getirildi.

Ancak bu saldırıları durdurmaya yetmedi.

2012'deki vakanın faili 4 erkeğin asılmasının üzerinden aylar geçerken, ülkenin cinsel şiddet sorunu aynen devam ediyor.

Hindistan'da yaşayan 200 milyon Dalit, çok uzun zamandır ayrımcılık mağduru olmalarının üzerine koronavirüs pandemisi döneminde artan saldırılarla karşı karşıya.

19 yaşındaki Dalit kurbanın ölüsünün polis tarafından aile ve basın yaklaştırılmaksızın alelacele yakılması, son bir kez görmek için uğraşan aile üyelerinin polis tarafından dövülmesi de ayrıca tepki çekti.

Kadının kardeşi BBC'ye "Olay olduktan 10 gün sonrasına kadar kimseyi gözaltına almadılar. Onu ölüme terk ettiler. 14 gün boyunca hayatta kalma savaşı verdi" dedi.