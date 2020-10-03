Atatürk'ün mektubu yıllar sonra ortaya çıktı

Bundan 100 yıl önce Atatürk’ün kendi el yazısıyla Amerikalı 10 yaşındaki bir çocuğa yazdığı mektup yıllar sonra sergilenmeye başlandı.

Atatürk kendi el yazısıyla kaleme almıştı. Yıllarca arşivde kaldı. CNN Türk Muhabiri Ahmet Türkeş'in haberine göre Mustafa Kemal’in 10 yaşındaki ABD’li Curtis Le France isimli çocuğa yazdığı mektup yıllar sonra görücüye çıktı.

Bundan 100 yıl önce, Atatürk’ün kendi el yazısıyla Amerikalı 10 yaşındaki bir çocuğa yazdığı mektup yıllar sonra sergilenmeye başlandı.



"Türklerle ilgili her duyduğuna inanma!" https://t.co/tQfIfov9yD pic.twitter.com/WQDGhP4ZxM — CNN TÜRK #MaskeniTak 😷 (@cnnturk) October 3, 2020

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kasım 2019’da Meclis'e verdiği soru önergesiyle Ata’nın yazdığı mektubun akıbetini sormuştu. Adıgüzel’e verilen cevapta mektubun, 2 Mart 2020’den beri Ulus’taki 2. Meclis’te yani Cumhuriyet Müzesi'nde sergilendiği belirtildi.

Takvimler 1923’ü gösterirken, 10 yaşındaki Curtis Le France, Türkiye’ye olan ilgisini anlatan bir mektup yazdı ve imzalı fotoğraf talebini de içeren bu mektubu Atatürk’e gönderdi. Atatürk bu ilgiye kayıtsız kalmayıp, kendi el yazısıyla cevap verdi Amerikalı çocuğa. Üstelik isteğini de kırmayıp fotoğraf da gönderdi.

Ata’nın mektubunu yıllarca saklayan Amerikalı France, Bülent Ecevit’in talimatı üzerine Türkiye’ye davet edildi. Cumhuriyetin 75. yıl dönümü dolayısıyla 1998’de gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, muhafaza ettiği mektubu Türkiye’ye bağışladı. Yıllarca arşivde korunduktan sonra mektup mart ayında arşivden çıkarıldı ve Ankara Ulustaki Cumhuriyet Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.